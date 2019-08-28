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Trabzonspor Avrupa'da tur için emin adımlarla ilerliyor

Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor Avrupa'da tur için emin adımlarla ilerliyor

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK 3-1 mağlup eden Trabzonspor, rövanş karşılaşmasında skor avantajını da kullanarak adını gruplara yazdırmayı hedefliyor.

Atina’da oynanan karşılaşmada AEK’i 3-1 mağlup ederek avantajı lehine çeviren Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde gruplara katılma noktasında son maçına çıkıyor. Bordo-mavililer Yarın AEK ile oynayacağı rövanş maçında ev sahibi olmanın ve ilk maçta alınan skorun da avantajını kullanarak Avrupa Ligi’nde adını gruplara yazdırmak istiyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek.

Rotasyonlu kadro bekleniyor

Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal Karaman’ın bu maçta Atina’da oynanan karşılaşmanın 11’ine göre değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi. Karaman’ın ligin 3’üncü haftasında hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi Atina’daki ilk müsabakada görev yapan Hosseini, Hüseyin, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür’ü dinlendirmesi ve bu oyuncuların yerine Fernandes, Campi, Mikel, Yusuf Sarı ve Avdijaj’a görev vermesi bekleniyor.

Tranzonspor'un AEK maçı muhtemel 11'i şu şekilde

Uğurcan

Pereira

Fernandes

Campi

Novak

Mikel

Sosa

Yusuf Sarı

Ekuban

Avdijaj

Shörloth

Maçta oynayamayacak sakat oyuncular:

Onazi

Kamil Ahmet 

Trabzonspor'un cezalı oyuncusu da bulunmamakta.

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