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Ülke şokta! Meksika'da bar yangınında 23 kişi öldü

Ülke şokta! Meksika'da bar yangınında 23 kişi öldü

Meksika'da bir barda çıkan yangında en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’da bir bara silah ve molotof kokteylleriyle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 23 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de ağır yaralandı.

Saldırı, Veracruz eyaletine bağlı Coatzacoalcos kentinde ‘Beyaz At’ isimli bir barda meydana geldi. Önce silahla barı tarayan saldırganlar, daha sonra molotof kokteylleriyle içeride bulunanları diri diri yakmaya çalıştı. Saldırı sonucunda 15’i erkek, 8’i kadın 23 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de ağır yaralandı.

Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının kaynağını açıkça ve şeffaf bir şekilde belirlemek için rapor hazırlanacağını bildirdi. Yapılan saldırının cezasız kalmayacağını ve gerekli soruşturmanın yapılacağı açıklandı.

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