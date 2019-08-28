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Al Ahli takımına imza atmıştı! Aleksic yeniden Türkiye'ye dönüyor

Al Ahli takımına imza atmıştı! Aleksic yeniden Türkiye'ye dönüyor

SÜPER Lig'de Cumartesi günü konuk edeceği Yukatel Denizlispor'u yenerek kötü gidişata son vermek isteyen Göztepe, forvet arkasında görev yapan Sırp oyuncu Danijel Aleksic'in transferini bitirmek üzere.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyup Al Ahli takımına imza atan deneyimli orta sahanın Suudi Arabistan'dan ayrılacağı belirtildi.

Al Ahli takımının yabancı kontenjanı nedeniyle Aleksic'i gözden çıkardığı ve devreye giren Göztepe'nin 28 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştığı bildirildi. 

Gol yollarında zorlanıyor
Aleksic transferinde sona gelen Göztepe'nin forvet takviyesi de yapacağı öğrenildi. Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da gol yollarında büyük problemler yaşayan Göztepe, mağlup olduğu Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında pozisyona dahi girmekte  zorlandı.

Henüz gol sevinci yaşayamayan Göz-Göz'de yeni futbolcuların Denizlispor sınavına yetiştirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Alexic kimdir?
Futbola ülkesi Sırbistan'ın Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya'da Genoa, Almanya'da Fürth, Fransa'da Saint-Etienne ve Arles, İsviçre'de St. Gallen, Polonya'da Lechia Gdansk takımlarında top koşturduktan sonra 2018-2019'da Yeni Malatyaspor'a imza attı. Oyuncu Süper Lig'de 32 maça çıkıp 10 gol ve 5 asistle oynadı.

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