Deniz Zeyrek TSK'nın yeni dönemdeki şifrelerini yazdı: Başka istifa gelirse şaşırmayın

Deniz Zeyrek, kaleme aldığı yeni yazısında "Orduda başka istifa gelirse şaşırmayın, atama ve terfilerde kıdem ve liyakat dikkate alınmıyor" diyerek yeni dönemde TSK'daki atamalarda neler yaşanabileceğinin bilgisini verdi.

Deniz Zeyrek, Sözcü gazetesindeki 'Subaylar neden bıraktı?' başlıklı yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atamalar ve beraberinde yaşanan tartışmalara değindi.

İki neden sıraladı

Profesyonel orduya geçişinin TSK'yı 'Atatürk'ün kastettiği türden bir subay ordusu yapacağını' belirten Zeyrek, bu sürecin ise planlandığı gibi ilerlemediğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunun da iki önemli nedeni var: İlki FETÖ belasının bertaraf edilmesiyle ortaya çıkan kurmay açığı. Yani geçici olsa da yapısal bir sorun. İkincisi ise Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, sadece çok iyi tanıdığı, güvendiği subaylarla çalışmayı tercih etmesi.

Akar'ın 'tanıma ve güvenme' kıstası

Zeyrek, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'tanıma ve güvenme' kıstasıyla hareket ettiği için 'Atatürkçü subayların mağdur edilmiş olabileceğini' belirtti.

Deniz Zeyrek’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Silah arkadaşları, istifa edenlerin kendilerini iki açıdan mağdur hissettiğine dikkat çekiyor:

1- Atama ve terfilerde kıdem ve liyakat dikkate alınmıyor,

2- Suriye (özellikle de İdlib) konusunda ilgili subayların görüşleri dikkate alınmıyor.

Geçiş dönemleri hep sorunlu olur. Bu geçiş döneminde başka istifalar da gelirse şaşırmayın.

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