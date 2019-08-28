İBB'de işten çıkarmalara devam! BELTUR'da 175 kişi kısa mesajla öğrendi
İnternet Haber
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELTUR'da 175 kişinin gönderilen kısa mesajla işine son verildi.
İBB iştiraklerinde işten çıkarmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Medya AŞ'deki 184 personelin 50'sinin işine son vererek tartışmalara neden olan İBB, bu sefer BELTUR'dan 175 kişiyi işten çıkardı.
Kısa mesajla öğrendiler
175 kişi, kendisine gönderilen kısa mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.
Mesajda 4857 sayılı kanunun 17. maddesi hatırlatıldı ve işçilerin tüm haklarının ödeneceği ifade edildi.
Medya A.Ş'de işten çıkarmalar
İBB yönetimi, Medya AŞ'deki, 184 personelin 50'sinin işine geçtiğimiz pazartesi günü son vermişti. İşine son verilenler, kendilerine gerekçe gösterilmediğini ve haksız işten çıkarmalar olduğunu belirterek, İBB binasının önünde basın açıklaması yaparak CHP'li belediyeye sert tepki göstermişti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Memur zammı açıklanıyor 2020-2021 memur zammı ne kadar oldu?