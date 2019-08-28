İBB'de işten çıkarmalara devam! BELTUR'da 175 kişi kısa mesajla öğrendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELTUR'da 175 kişinin gönderilen kısa mesajla işine son verildi.

İBB iştiraklerinde işten çıkarmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Medya AŞ'deki 184 personelin 50'sinin işine son vererek tartışmalara neden olan İBB, bu sefer BELTUR'dan 175 kişiyi işten çıkardı.

Kısa mesajla öğrendiler

175 kişi, kendisine gönderilen kısa mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.

Mesajda 4857 sayılı kanunun 17. maddesi hatırlatıldı ve işçilerin tüm haklarının ödeneceği ifade edildi.