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Mansur Yavaş'tan tüm birimlere acilen uygulayın koduyla 8 maddelik genelge

Mansur Yavaş'tan tüm birimlere acilen uygulayın koduyla 8 maddelik genelge

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye bünyesindeki tüm birimlere yolladığı 8 maddeli genelgeyle tasarruf tedbirlerinin acilen uygulanmasını talep etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "acilen" uygulanmasını talep ettiği genelgede, gereksiz elektrik kullanımından zorunlu olmadıkça ihaleye çıkılmamasına kadar pek çok öneri yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçilmesinin ardından tasarruf tedbirleri kapsamında makam araçlarının satışına onay veren Mansur Yavaş belediyedeki tüm birimlere genelge gönderdi.

"Zorunluluğu doğdu"

Tasarruf tedbirlerinin acilen alınması talep edilen genelgede, "Belediyemizde mali yapısının analiz edilerek bütçe dengelerinin sağlanması için 2019 Mali Yılında uygulanmak üzere bazı harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla tedbirlerin alınması zorunluluğu doğmuştur" ifadelerine yer verildi.

İşte alınan tedbirler

Yavaş, şu 8 maddeye dikkat edilmesi talep etti:

-Ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılmaması,
-Zorunlu olmadıkça ihaleye çıkılmaması,
-Personel eksikliği ve fazlalığının analizinin yapılması,
-Personele göre iş değil işe göre personel ilkesinin dikkate alınması,
-Belediye araçlarının özel amaçla kullanılmasına izin verilmemesi,
-Lüks ve gösterişli demirbaş alımlarının yapılmaması,
-Gereksiz elektrik ve lamba kullanımının azaltılması,
-Tasarruf kalemlerinin her ayın ilk haftası rapor edilerek ve mali yılın sonunda başkana sunulması.

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