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Emmanuel Macron'dan çok konuşulacak sözler! Batı hegemonyası bitti

Emmanuel Macron'dan çok konuşulacak sözler! Batı hegemonyası bitti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin üstünlük döneminin, küresel jeopolitik değişimler nedeniyle sona yaklaştığını belirtti.

Macron dünyada, Batı'nın artık bir hükmünün kalmadığını iplerin bu saatten sonra Rusya ile Çin'in elinde olduğunu belirtti.

Fransa büyükelçilerine konuşan Macron, “Batı’nın dünya üzerindeki hegemonyasının sonunu görüyoruz. Koşullar değişiyor” dedi.Bugün dünya arenasında “yeni ülkelerin” güçlendiğini dile getiren Fransız lider, “Çin ilk sıralara yerleşti, Rusya da stratejisinde büyük başarılar elde ediyor” diye kaydetti.

Rusya ile barış içinde olmalıyız

Rusya olmadan Avrupa’da yeni güvenlik mimarisinin inşaatının mümkün olmadığını, bu yüzden Moskova ile ilişkilerin “yeniden ve derinden düşünülmesi” gerektiğini söyleyen Macron, “Rusya ile daha barışçıl ilişkiler elde edemezsek ve ilişkilerimize açıklık getiremezsek Avrupa kıtası hiçbir zaman istikrarlı olmayacak, biz hiçbir zaman güvende olmayacağız” dedi.

Sahne rolünü oynamaya devam edecek

Paris ve Moskova’nın birlikte dünya için“yararlı bir şeyler” yapması gerektiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, aksi takdirde Avrupa’nın ABD ve Rusya arasındaki stratejik mücadele için sahne rolünü oynamaya devam edeceğini söyledi.

Rusya ile çin ittifak yapabilir

Rusya’yı Avrupa ülkelerinden uzaklaştırmanın büyük hata olduğunu vurgulayan Macron, “Bu, Rusya’nın Çin ile ittifak yapmasına yol açabilir. Bu hiç de Avrupa’nın çıkarına değil” diye ekledi.

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