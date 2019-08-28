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Taksim Meydanı'na yeni adet! Cumhuriyet Anıtı'na kilit vurdular dilek tuttular

Taksim Meydanı'na yeni adet! Cumhuriyet Anıtı'na kilit vurdular dilek tuttular

Taksim Meydanı yerli ve yabancı turistlerin en çok uğradığı yer. Bugünlerde değişik bir adete tanık oluyor. Anıtın çevresindeki demir parmaklıklara asılan kilitler büyük ilgi görüyor.

Taksim Meydanı'na yeni adet! Cumhuriyet Anıtı'na kilit vurdular dilek tuttular - Sayfa 1

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı’nda göze çarpan asma kilitler, Paris'te Seine Nehri üzerinde bulunan Pont des Arts köprüsünü ve Köln'de bulunan Hohenzollern Köprüsü'nü andırıyor.  Dileklerinin gerçekleşmesini isteyenler, "aşıklar köprüsü" olarak bilinen köprüye kilit takıyor. 

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Taksim Meydanı'na yeni adet! Cumhuriyet Anıtı'na kilit vurdular dilek tuttular - Sayfa 2

Dünyanın bir çok yerinde temsilen bulunan bu köprülere insanlar aşklarını sonsuza kadar sürdürebilmek için kilit takıyorla. Taksim'de de bunun bir örneği oluşturulmak istenmiş olmalı. Aşıklar köprüsündeki bu akım bu günlerde Taksim Meydanı'nda da yaşanıyor. 

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Taksim Meydanı'na yeni adet! Cumhuriyet Anıtı'na kilit vurdular dilek tuttular - Sayfa 3

Meydandaki demir parmaklıklara asma kilit takan çiftler, dileklerinin gerçekleşmesini bekliyor. 

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Taksim Meydanı'na yeni adet! Cumhuriyet Anıtı'na kilit vurdular dilek tuttular - Sayfa 4

Paris ve Avustralya ve Almaya'dan sonra İstanbul'a da sıçrayan bu akım nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı çevresinde bulunan bahçe koruma demirlerine birçok asma kilit takıldığı görüldü.

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