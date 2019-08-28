Aksaray'da jeotermal saha ihaleleri

Aksaray'daki üç jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın Sarıyahşi, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerindeki jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Alanları bin 228 ile 4 bin 145 hektar, muhammen bedelleri ise 41 bin 865 lira ile 115 bin 681 lira arasında değişen sahaların ihaleleri 3 Eylül Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

İstekliler gerekli belgelerini ihale günü saat 11.00’e kadar dilekçeyle birlikte Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına verebilecek.