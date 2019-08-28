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İmamoğlu 357 milyon liraya mal oldu demişti! Ensar Vakfı'ndan yanıt

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İmamoğlu 357 milyon liraya mal oldu demişti! Ensar Vakfı'ndan yanıt

Ensar Vakfı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 357 milyon liraya mal olduğunu belirttiği Ortak Hizmet Protokolü'nü tek taraflı feshetmesine ilişkin "Tarafımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

İmamoğlu'nun Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıflarla olan protokollerin 357 milyon liraya mal olduğunu ve bu protokollerin feshedildiğini duyurmasının ardından Ensar Vakfı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. 

FETÖ vurgusu

Açıklamada, "FETÖ'nün ihanet sürecinden sonra öğrencilerin yurt ihtiyaçları ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda, bu vatana sahip çıkan yerli ve milli vakıflardan biri olarak bizler de öğrencilerin mağduriyetlerini giderebilmek adına bu evlerden ve yurtlardan çıkan öğrencilerimize sahip çıkabilmek adına yurtlar ile ilgili çalışmalar başlattık." bilgisi verildi.

"Vakfımıza aktarılan nakdi bedel bulunmamaktadır"

Kanunlar çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile tahsis edilen binalardaki yurt işletmelerinin tamamen mevzuata ve kanunlara uygun olarak yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının iddia ettiği gibi vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır.

Tahsis edilen 4 bina ve 2 gençlik merkezinde, İstanbul'daki yüzlerce üniversite öğrencimize güvenli ve huzurlu barınma hizmeti sağlanarak, eğitim ve öğretim hayatlarına destek verilmektedir. Bu protokol iptali ile yüzlerce gencimiz, bu çalışmalardan mahrum bırakılacaktır.

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