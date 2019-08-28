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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör lüks makam aracını satışa çıkardı

Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör lüks makam aracını satışa çıkardı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör takdir edilecek bir hamle yaptı. Başkan Güngör, tasarruf amacıyla 2010 model Mercedes marka lüks aracını tasarruf tedbiri kapsamında satışa çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi 10 yıl önce, 2007 ve 2000 model iki otomobili 110 bin TL'ye mevduatı bulunduğu bankaya verip karşılığında 350 bin TL değerinde lüks otomobil aldı. 1 Eylül 2009'dan itibaren dönemin Belediye Başkanları Mustafa Poyraz ve Fatih Mehmet Erkoç tarafından kullanılan makam aracı, 10 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturan Hayrettin Güngör'ün talimatıyla satışa çıkarıldı.

Satış ihalesi 3 Eylül'de yapılacak

Belediye, aracın tasarruf tedbirleri kapsamında satışa çıkarıldığını, satışın da ihale yoluyla yapılacağını açıkladı. İhale 3 Eylül Salı günü saat 14.15'te Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Muhammen bedel 240 bin TL

Bugüne kadar 377 bin kilometre yol kat eden makam otomobilinin muhammen bedeli 240 bin TL artı vergiler olarak belirlenirken, ihaleye girecek olanların 7 bin 200 TL geçici teminat yatırmaları gerektiği bildirildi.

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