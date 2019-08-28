Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu neden kırgın bomba iddia kandırılmış olabilirler

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu arasında bir kırgınlığın olduğu belirtiliyordu ancak sebebi bilinmiyordu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazsında kırgınlığın nedenini yazdı ve Gül ve Davutoğlu’nun kandırılmış olabileceğinizi yazdı.

Selvi, yeni parti hazırlığı içindeki 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül-Ali Babacan partisi ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun arasında ‘soğuk rüzgârlar’ estiğini iddia etti. Selvi, “Yeni parti kuracaklar hem Erdoğan’a karşılar hem de birbirlerine karşılar” dedi.

Gül’ün Davutoğlu’na kırgın olduğunu söyleyen Selvi, “Gülen ziyareti konusunda hem Gül hem Davutoğlu aradaki özel kalem Gürcan Balık tarafından farklı bilgiler verilmek suretiyle aldatılmış olabilir” ifadesini kullandı. Selvi yazısında şunları söyledi:

Davutoğlu'nun çıkışları Gül-Babacan cephesini rahatsız etmiş

Davutoğlu’nun son çıkışları ve AK Parti içine yönelik mesajları, Abdullah Gül-Ali Babacan cephesini rahatsız etmiş. Bu tablo bir kez daha Davutoğlu ile onların ayrı partiler kuracakları tezini netleştirdi. Sadece parti tabelaları ayrı olmayacak. Abdullah Gül-Ali Babacan partisi daha çok merkeze hitap edecek. Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin ise daha çok AK Parti’nin içine seslenmesi bekleniyor.

Hem Erdoğan’a karşılar hem de birbirlerine karşılar

Yeni parti kurma çalışmalarının perde arkasını iyi bilenler açısından bu durum sürpriz değil. Ama bu kadar erken kapışacakları beklenmiyordu. Yeni parti kuracaklar hem Erdoğan’a karşılar hem de birbirlerine karşılar.

Abdullah Gül Davutoğlu'na neden kırgın?

Ayrıca Abdullah Gül’ün iki konuda Davutoğlu’na kırgın olduğu söyleniyor. Gül’ün Cumhurbaşkanı, Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı sıfatıyla ABD’de oldukları sırada Ahmet Davutoğlu, Gülen’i ziyaret etmişti. Daha sonra ziyaret kendisine sorulduğunda da Gül’ün bilgisi dahilinde ziyaret ettiğini söylemişti.

Hem Gül hem de Davutoğlu aldatılmış olabilir

Abdullah Gül’ün bundan dolayı Davutoğlu’na kırgın olduğu söyleniyor. Burada bir saptamada bulunmak istiyorum. Hem Gül hem Davutoğlu aradaki özel kalem Gürcan Balık tarafından farklı bilgiler verilmek suretiyle aldatılmış olabilir.

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