Madenciler Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ile görüşecek

ÇANAKKALE'de Kanadalı Alamos Gold'un yürüttüğü altın madeni projesi ile ilgili madenciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüşecek.

Altın Madencileri Derneği (AMD) bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le görüştü. Görüşmede, madencilik faaliyetleri konusunda kamuoyunu doğru bilgilendirmenin önemi, şeffaflık ve sosyal medyanın etkin kullanımı üzerinde duruldu. Madencilik şirketlerinin, sosyal medyayı daha etkin kullanmak üzere kadrolarını genişletmesi ve bu amaçla yeni elemanlar istihdam etmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüşecekler

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Türkiye’de faaliyet gösteren madencilik şirketlerin çatı örgütü dernekler ya da birlikler, yeni bir adım daha attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den randevu istedi.

AK Parti ve MHP ile de görüşme yapılacak. Kılıçdaroğlu ile görüşmenin, programının uygun olması durumunda gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Neler konuşulacak?

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, siyasi partilerden görüşmek üzere randevu talep ettiklerini doğruladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile kısa süre içinde bir görüşme yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Madenciler, kalkınma için madenciliğin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayacak. Madenciliğin, ekonominin itici gücü olduğunu belirtecek. Sektör 'doğayla barışık', 'kurallara uygun' arama ve üretim faaliyeti konusunda toplumun duyarlığını paylaştıkları mesajını verecek.