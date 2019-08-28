HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Madenciler Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ile görüşecek

Madenciler Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ile görüşecek

ÇANAKKALE'de Kanadalı Alamos Gold'un yürüttüğü altın madeni projesi ile ilgili madenciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüşecek.

Altın Madencileri Derneği (AMD) bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le görüştü. Görüşmede, madencilik faaliyetleri konusunda kamuoyunu doğru bilgilendirmenin önemi, şeffaflık ve sosyal medyanın etkin kullanımı üzerinde duruldu. Madencilik şirketlerinin, sosyal medyayı daha etkin kullanmak üzere kadrolarını genişletmesi ve bu amaçla yeni elemanlar istihdam etmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüşecekler

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Türkiye’de faaliyet gösteren madencilik şirketlerin çatı örgütü dernekler ya da birlikler, yeni bir adım daha attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den randevu istedi.

AK Parti ve MHP ile de görüşme yapılacak. Kılıçdaroğlu ile görüşmenin, programının uygun olması durumunda gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Neler konuşulacak?

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, siyasi partilerden görüşmek üzere randevu talep ettiklerini doğruladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile kısa süre içinde bir görüşme yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Madenciler, kalkınma için madenciliğin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayacak. Madenciliğin, ekonominin itici gücü olduğunu belirtecek. Sektör 'doğayla barışık', 'kurallara uygun' arama ve üretim faaliyeti konusunda toplumun duyarlığını paylaştıkları mesajını verecek.

Kaz Dağları'nda neden protesto var?

Kaz Dağları yakınlarında Çanakkale'nin Kirazlı köyünde yürütülecek altın arama faaliyetleri için kesilen yüzlerce ağaç, toplumsal tepkiye neden oldu. Proseste siyanürün kullanılacak olması da çevreye dönük kaygıları daha da büyüttü. Tepkiler, gösterilere dönüşünce işletme için yasal hazırlıklarını tamamlayan Kanadalı Alamos Gold, Ankara’dan gelen uyarı üzerine şimdilik bekliyor, işletmeye geçmedi. Alamos Gold’a yönelik tepkiler, madencilik sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketleri de şu ya da bu biçimde etkiledi. Sektör ve çatı örgütleri, toplumsal düzlemde oluşan rahatsızlığı gidermek için kolları sıvadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur zammı açıklanıyor 2020-2021 memur zammı ne kadar oldu?
Foto Galeri Memur zammı açıklanıyor 2020-2021 memur zammı ne kadar oldu? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu neden kırgın bomba iddia kandırılmış olabilirler
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu neden kırgın bomba iddia kandırılmış olabilirler
Deniz Zeyrek TSK'nın yeni dönemdeki şifrelerini yazdı: Başka istifa gelirse şaşırmayın
Deniz Zeyrek TSK'nın yeni dönemdeki şifrelerini yazdı: Başka istifa gelirse şaşırmayın
İmamoğlu 357 milyon liraya mal oldu demişti! Ensar Vakfı'ndan yanıt
İmamoğlu 357 milyon liraya mal oldu demişti! Ensar Vakfı'ndan yanıt
Emmanuel Macron'dan çok konuşulacak sözler! Batı hegemonyası bitti
Emmanuel Macron'dan çok konuşulacak sözler! Batı hegemonyası bitti
İBB'de işten çıkarmalara devam! BELTUR'da 175 kişi kısa mesajla öğrendi
İBB'de işten çıkarmalara devam! BELTUR'da 175 kişi kısa mesajla öğrendi
Mansur Yavaş'tan tüm birimlere acilen uygulayın koduyla 8 maddelik genelge
Mansur Yavaş'tan tüm birimlere acilen uygulayın koduyla 8 maddelik genelge
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da mermi yutturan arkadaşını öldüren gençten duruşmada şok iddia!
Bursa'da mermi yutturan arkadaşını öldüren gençten duruşmada şok iddia!
KPSS sonuç 2019 ne zaman açıklanıyor ÖSYM'den son duyuru
KPSS sonuç 2019 ne zaman açıklanıyor ÖSYM'den son duyuru
Suriye'ni ardından bir güvenli bölge de Irak’ta kuruluyor
Suriye'ni ardından bir güvenli bölge de Irak’ta kuruluyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör lüks makam aracını satışa çıkardı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör lüks makam aracını satışa çıkardı
Aksaray'da jeotermal saha ihaleleri
Aksaray'da jeotermal saha ihaleleri
Burcu Kıratlı mekanı terk etmişti Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e şarkı okuma şartı!
Burcu Kıratlı mekanı terk etmişti Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e şarkı okuma şartı!
Yorumlar