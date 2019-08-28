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Bakanlık önemli gelişmeyi duyurdu Kıran-2 operasyonu başladı

Güneydoğu'daki 3 ilimiz Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

Türk güvenlik güçleri terör örgütü PKK'nın üzerine her geçen gün biraz daha fazla gitmeye başladı. 

Bu doğrultuda Bakanlık'tan gelen son dakika bilgisine göre 'Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda 10 tabur, 117 tim ve 1750 personel yer alıyor.

İnlerine girilecek

"Kıran-2 Ortak Operasyonu", PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla yapılıyor.

En tepedeki isimler yönetiyor

Bu operasyon kapsamında Mardin'in Midyat ilçesini Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş yönetiyor.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor.

Jandarma Genel Komutanı açıklama yaptı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Teröristler artık eylem yapamaz hale gelmiştir. 'Ara, bul, yok et' emri verdik" ifadelerini kullandı.

İlk operasyon hangi illerde yapılmıştı? 

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van’da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Kıran Operasyonu" başlatılmıştı.

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