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Bakanlıktan onay geldi! HDI Sigorta, ERGO Sigorta'yı satın aldı

Bakanlıktan onay geldi! HDI Sigorta, ERGO Sigorta'yı satın aldı

HDI Sigorta’nın ERGO Sigorta'yı satın alma süreci ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden onay geldi.

HDI Sigorta'nın, hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren ERGO Sigorta'yı satın almak üzere başlattığı görüşmeler ve Mayıs ayında yaptığı başvuru Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, son satın alma işlemi ile birlikte HDI International, ana pazarlarından biri olarak kabul ettiği Türkiye'deki varlığını güçlendirerek, Türkiye'deki ilk 5 sigorta şirketinden biri olma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

ERGO'nun da bünyesine katılması sonrasında HDI Sigorta Türkiye’deki hayat dışı sigorta şirketleri sıralamasında 2018 Aralık sonu verilerine göre 11. basamaktan 7. basamağa yükseldi.

HDI Grup, Liberty Sigorta'yı devralmıştı

HDI Grup, 2018 yılı başında da Liberty Sigorta'yı devralmış ve iki şirketin birleşmesi yalnızca 5 ay içerisinde tamamlanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Türkiye Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, son satın almanın, Grubun Türkiye'ye verdiği önem ve bağlılığın en önemli kanıtı olduğunu, böylelikle HDI Sigorta olarak çok önemli bir hedefi gerçekleştirmiş olduklarını belirtti.

Hancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki varlığımızı, ERGO Sigorta'nın hayat dışı sigortaları alanındaki birikimleriyle ve yaklaşık 1500 acenteden oluşan deneyimli ağıyla daha da güçlendirmiş oluyoruz. Acentelerimizin ve müşterilerimizin halen var olandan çok daha iyi bir hizmet düzeyine sahip olacakları yeni bir döneme girdiklerini, son derece güvenle söyleyebilirim. HDI Sigorta olarak Türkiye Sigorta Pazarına yönelik stratejimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecek. Diğer deyişle HDI Sigorta acente odaklı bir sigorta şirketi olmaya devam edecek ve iş ortaklarıyla müşterilerine en iyi hizmetleri sağlama hedefinden asla taviz vermeyecek."

HDI Sigorta hakkında

Kurumsal oluşumunu kısa sürede tamamlayan HDI Sigorta, İç Anadolu, Marmara, Ege, Güney Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu Bölge, İstanbul Bölge, Samsun Bölge Müdürlükleri ve uzman acenteleriyle birlikte, üstün hizmet ve yeni ürünlerini sigortalılarına sunuyor. HDI International AG, Almanya’nın 3. büyük sigorta grubu olan ve dünyanın 150 ülkesinde hizmet veren Talanx AG bünyesinde yer alıyor. Grup, 30.06.2006 tarihinde imzalanan anlaşma ile İhlas Sigorta’yı satın almış ve yeni şirket HDI International AG’ye bağlı olmak üzere “HDI Sigorta” adıyla Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştır. Almanya’nın en büyük üçüncü sigorta kuruluşu olan Talanx AG, 1903 yılında Alman Sınai Şirketleri tarafından Sorumluluk Sigortaları Birliği olarak kurulmuştur. Grubun merkezi Almanya’nın Hannover kentinde bulunmaktadır. İçinde birçok markayı barındırmakta olan Talanx AG, dünya üzerinde yaklaşık 150 ülkede faaliyet göstermektedir.

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