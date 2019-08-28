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İstanbul Esenyurt’ta eski koca dehşeti! Kurşun yağdırdı

Demirören Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt’ta eski koca dehşeti! Kurşun yağdırdı

İSTANBUL Esenyurt'ta bir kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından, silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kalçasından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL Esenyurt Doğan Aras Bulvarında meydana gelen olayda; iddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eski eşi Mukaddes D.'nin karşısına çıkarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski eşi, yanında bulunan silahla Mukaddes D.'ye ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, göğsünden ve kalçasından yaralanan Mukaddes D.'yi ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Mukaddes D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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