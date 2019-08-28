Minibüs ve taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da yüklü zam

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezindeki (UKOME) toplantısında; okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksilere ise 25 zam geldi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan toplantı sonrası İstanbul'da uygulanacak yeni yolcu ücret tarifesi açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, UKOME tarafından gerçekleştirilen toplantıda alınan karar doğrultusunda, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde yeni tarifeye geçiliyor.

Ücret tarifesi, enflasyon rakamları, amortisman giderleri ve yakıt maliyetlerindeki artış ile vatandaşların gelir durumu da dikkate alınarak hazırlandı.

UKOME kararları kapsamında, taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak, açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3,10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 lira olarak belirlendi.

Minibüs ücretleri yüzde 25 artırılırken, öğrenci 0-6 kilometre 1,5 lira, 6 kilometre sonrası 2 lira, 0-2 kilometre aralığı ücret (indi-bindi) ise 2,5 lira oldu.

Taksi dolmuş ücretlerinde yüzde 24 artış yapılırken, öğrenci servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak, en kısa mesafe 0-1 kilometre için tarife 243 lira olarak tespit edildi.

Personel servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artırılırken, 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 124 lira, her kilometre için ücret ise 1,26 lira olarak belirlendi.

Şehir Hatları İstinye-Çubuklu arabalı vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20, Harem-Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulandı.

Bu arada, UKOME toplantısında, elektrikli araçların arabalı vapurları kullanımında yüzde 50 indirim yapılması kararı alındı.

Elektronik biletlerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

"Taksi esnafımız üzerindeki baskıyı azaltacaktır"

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zamla taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret ise 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksi ücretlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin uzun süredir görüşme halinde olduklarını belirtti.

Alınan karar doğrultusunda ortaya çıkan yeni fiyat tarifesi hakkında bilgi veren Aksu, "50 bine yakın taksi şoförüne, şoförlerimizin aileleriyle birlikte toplam sayısı bulan 250 bin kişilik ailemize ve tüm İstanbullulara hayırlı olsun. Taksimetre ücretlerindeki son değişikliğin Eylül 2017'de yani yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda, bu ücret değişikliğini bir zam olarak değil bir düzeltme olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Aksu, ücretlerdeki artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fiyat artışının aslında enflasyonun da altında kaldığı bir gerçek. Gelinen noktada açılış ücreti 4 lira idi, 5 lira oldu. İndi-bindi 10 lira idi 13 lira oldu. Kilometre başı ücret 2,5 lira idi 3,10 lira oldu. Tüm İstanbulluların bilmesini isteriz ki; yeni fiyat tarifesi İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini de artıracak; taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır. Yine bu kapsamda, bu sektöre leke vuran olumsuz örneklerin azaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne denetimleri artırmaları yönündeki çağrımızı yinelemek istiyoruz. Burada tarafımıza verilecek ilave yetkilerle birlikte, içimizdeki çürük elmaları hızla temizleyebiliriz. Bu da en az taksi ücretlerindeki düzeltme kadar önemli bir süreç ve burada da yetkililerimizden destek bekliyoruz."