Memur zammı oranı belli oldu 2020-2021 memur ve emekli yeni maaşları
Memur zammı 2020 zammına ilişkin beklenen son dakika haber Hakem Kurulu'ndan geldi. Memur ve memur emekli zammı 2020 için yüzde 4+4 oranında oldu.
5.2 milyon memurun gözü kulağı bugün Hakem Kurulu'ndaydı. 2020 ve 2021 yılları için memur zammı oranları belli oldu. Memurların maaşlarına 2020 yılı için yüzde 4+4 oranında zam yapıldı. 2021 yılı için belirlenen zam oranı da yüzde 3+3 oldu. Memur emeklisinin alacağı zam da açıklandı.
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında toplanan ve 11 üyeden oluşan Kurul, taleplere ilişkin görüşmelerini tamamladı. Öğretmen, imam, hemşire, doktor, polis ve avukatların beklediği zam haberini Hakem Kurulu, saat 18:40 civarında duyurdu.
Hükümetin yaptığı zam teklifi neydi?
Hükümet, 16 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020’nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.
Memur - Sen ne kadar zam istiyordu?
Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in talebi şöyleydi:
-Taban aylığa seyyanen 200 lira
-2020 yılı için yüzde 8+7
-2021 yılı için yüzde 6+6 zam
-Birinci yıl (2020) yüzde 3, ikinci yıl (2021) yüzde 2 refah payı