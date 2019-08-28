Memur zammı oranı belli oldu 2020-2021 memur ve emekli yeni maaşları

5.2 milyon memurun gözü kulağı bugün Hakem Kurulu'ndaydı. 2020 ve 2021 yılları için memur zammı oranları belli oldu. Memurların maaşlarına 2020 yılı için yüzde 4+4 oranında zam yapıldı. 2021 yılı için belirlenen zam oranı da yüzde 3+3 oldu. Memur emeklisinin alacağı zam da açıklandı.