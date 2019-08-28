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Ürdün'de patlama! Restoran yerle bir oldu

İhlas Haber Ajansı
Ürdün'de patlama! Restoran yerle bir oldu

Ürdün’de tüpün patlaması sonucu bir restoran tamamen çöktü. Olayda bir güvenlik görevlisi de yaralandı. 

Ürdün’ün başkenti Amman'ın Rinbu Caddesinde bir restoranda gaz tüpü patladı. Ürdün sivil savunma sözcüsü Albay İyad El-Ömer, restoranın tamamen çöktüğü patlamada çevre binalarda maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

El-Ömer, bir kişinin yaralandığı patlamanın ardından enkazın temizlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çalışanların bölgeye sevk edildiğini söyledi. 

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