Putin ve Erdoğan sinyali vermişti Türk ve Rus yetkililer SU-35 ile SU-57'lerin teslimatını görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünRusya temasları sırasında gündeme getirdiği Su-35 ve Su-57 uçaklarında önemli bir gelişme yaşandı. Rus haber ajansı RIA, Türk ve Rus yetkililerin Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatıyla ilgili görüştüklerini duyurdu.

RIA haber ajansına konuşan Rusya'nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev: Su-35 ve Su-57 tipi savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını görüşüyoruz. TF-X'in geliştirilmesinde de yardımcı olabiliriz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019'u ziyaret etmiş ve Su-57 uçaklarını incelemişti.

İkilinin ortak basın toplantısında Putin, "Su-57 uçağı konusunda işbirliği yapabiliriz. Sadece satın alma için değil, ortak üretim için de görüşmeler yaptık" demişti.

Yeni gelişme yaşandı

Rus haber ajansına konuşan Rusya'nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye ile Rusya'nın Su-35 ve Su-57 tipi savaş uçağı konusunda Türkiye ve Rusya'nın teslimat görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Şugayev ayrıca, Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olacak 5. nesil TF-X savaş uçağının geliştirilmesinde yardımcı olabileceklerini söyledi.

F-35'ten ne farkı var?

Beşinci nesil, yani yeni havacılık ve radar teknolojileri kullanılarak üretilen, bir uçak olan Su-57, çift motorlu ve tek pilotlu bir uçak.

Uçakla ilgili birçok detay Sukhoi tarafından kamuoyu ile paylaşılmamış durumda. Ancak Sukhoi uçağı "Radara görünmezlik özelliği olan, yüksek manevra kabiliyetine sahip ve takviyesiz süpersonik uçuş gerçekleştirebilen" bir uçak olarak tanımlıyor.

ABD'nin beşinci nesil savaş uçağı F-35 ile sık sık kıyaslanan Su-57, 37 ton azami kalkış ağırlığı ile F-35'e kıyasla daha fazla mühimmat taşıyabiliyor.

Saatte 2 bin 600 km azami hıza ulaşabilen Su-57'ler, 20 bin metre irtifaya çıkabiliyor. F-35'in azami hızı saatte 1930 km ve azami irtifası da 15 bin 240 metre.

Ancak F-35'in radara görünmezlik sistemlerinin Su-57'lerden daha etkin olduğu ifade ediliyor.

F-35'lerden daha büyük ve ağır bir uçak olan Su-57'nin hava üstünlüğü kurmak üzere geliştirildiği, bu nedenle daha fazla mühimmat taşıyabildiği biliniyor.

F-35'ler ise görünmezlik özelliğini daha etkin kullanarak farklı senaryolarda görev yapabilen bir uçak olarak kabul ediliyor.