HABER /  GALATASARAY
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Fatih Terim 'orta saha lazım' dedi Berkay Özcan Galatasaray'ın radarına girdi

Fatih Terim 'orta saha lazım' dedi Berkay Özcan Galatasaray'ın radarına girdi

Süper Lig'in ilk iki haftasında yalnızca bir puan toplayabilen Galatasaray'da eksiklerini gözlemleyen Fatih Terim, orta saha transferi istediğini yönetime bildirdi.

Yeni sezon için Nzonzi transferiyle orta sahayı güçlendiren Galatasaray, elinde bulunan oyuncuların yetersiz kalması sebebiyle bir orta saha arayışına daha geçti. 

Teknik direktör Fatih Terim'in orta sahaya takviye mesajı vermesinin ardından Berkay Özcan ismi gündeme geldi.

Hamburg'da kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Berkay'ın Galatasaray'a önerildiği ifade edildi.

berkay özcan

Bedelsiz isteniyor
Sarı-kırmızılı kulüp, bedelsiz olması halinde 21 yaşındaki orta sahanın transferine sıcak bakabileceği iletildi.

Hedeflerini açıklamıştı
Berkay Özcan, verdiği bir röportajda hedefinin Barcelona, Real Madrid ve Premier Lig olduğunu söylemişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mavi bavuldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planı çıktı! İçinde bakın başka neler var
Mavi bavuldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planı çıktı! İçinde bakın başka neler var
Analistler uyardı: TL'de baskı devam edebilir! İşte dolarda son durum
Analistler uyardı: TL'de baskı devam edebilir! İşte dolarda son durum
Bakanlıktan onay geldi! HDI Sigorta, ERGO Sigorta'yı satın aldı
Bakanlıktan onay geldi! HDI Sigorta, ERGO Sigorta'yı satın aldı
Bakanlık önemli gelişmeyi duyurdu Kıran-2 operasyonu başladı
Bakanlık önemli gelişmeyi duyurdu Kıran-2 operasyonu başladı
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu neden kırgın bomba iddia kandırılmış olabilirler
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu neden kırgın bomba iddia kandırılmış olabilirler
Deniz Zeyrek TSK'nın yeni dönemdeki şifrelerini yazdı: Başka istifa gelirse şaşırmayın
Deniz Zeyrek TSK'nın yeni dönemdeki şifrelerini yazdı: Başka istifa gelirse şaşırmayın
ÖNCEKİ HABERLER
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Ülke şokta! Meksika'da bar yangınında 23 kişi öldü
Ülke şokta! Meksika'da bar yangınında 23 kişi öldü
İstanbul Esenyurt’ta eski koca dehşeti! Kurşun yağdırdı
İstanbul Esenyurt’ta eski koca dehşeti! Kurşun yağdırdı
Minibüs ve taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da yüklü zam
Minibüs ve taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da yüklü zam
Ürdün'de patlama! Restoran yerle bir oldu
Ürdün'de patlama! Restoran yerle bir oldu
Memur zammı açıklanıyor 2020-2021 memur zammı ne kadar oldu?
Memur zammı açıklanıyor 2020-2021 memur zammı ne kadar oldu?
Yorumlar