Fatih Terim 'orta saha lazım' dedi Berkay Özcan Galatasaray'ın radarına girdi

Süper Lig'in ilk iki haftasında yalnızca bir puan toplayabilen Galatasaray'da eksiklerini gözlemleyen Fatih Terim, orta saha transferi istediğini yönetime bildirdi.

Yeni sezon için Nzonzi transferiyle orta sahayı güçlendiren Galatasaray, elinde bulunan oyuncuların yetersiz kalması sebebiyle bir orta saha arayışına daha geçti.

Teknik direktör Fatih Terim'in orta sahaya takviye mesajı vermesinin ardından Berkay Özcan ismi gündeme geldi.

Hamburg'da kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Berkay'ın Galatasaray'a önerildiği ifade edildi.





Bedelsiz isteniyor

Sarı-kırmızılı kulüp, bedelsiz olması halinde 21 yaşındaki orta sahanın transferine sıcak bakabileceği iletildi.

Hedeflerini açıklamıştı

Berkay Özcan, verdiği bir röportajda hedefinin Barcelona, Real Madrid ve Premier Lig olduğunu söylemişti.