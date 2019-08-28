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Beşiktaş'tan Manuel Fernandes bombası! Yeniden siyah beyazlı formayı giyecek

Beşiktaş'tan Manuel Fernandes bombası! Yeniden siyah beyazlı formayı giyecek

İlk olarak 2011 yılında Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Manuel Fernandes'in yeniden siyah beyazlı takıma dönmesi için harekete geçildiği öğrenildi.

Süper Lig'de umut vadeden bir futbol ortaya koyamayan ve eksikliklerin göze çarptığı Beşiktaş, çareyi eski yıldızlarının kapısını çalmakta buldu.

Son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen Manuel Fernandes'in Beşiktaş'a geri gelmesi için anlaşmaların sağlandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, Portekizli 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllığına imza atacağı konuşuluyor.

Netleşmesi bekleniyor
Taraflar arasındaki son görüşmenin ardından Fernandes'in Beşiktaş'a transferi netleşecek.

fernandes

2010-2011 sezonunun devre arasında İspanya'nın Valencia takımından Beşiktaş'a transfer olan Manuel Fernandes, 2014'te Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine gitmişti.

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