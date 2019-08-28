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AÖF yaz okulu nedir 2019 AÖF yaz okulu sınav takvimi

AÖF yaz okulu nedir 2019 AÖF yaz okulu sınav takvimi

AÖF öğrencileri, yaz okulu sınav tarihleri araştırmaya başladı. Bu sene ilk defa uygulanan yaz okulu eğitimleri devam ederken AÖF yaz okulu sınav tarihleri de açıklandı. 2019yılında AÖF yaz okulu sınavı 14-15 Eylül 2019'da yapılacak.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusu AÖF yaz okuluna devam eden öğrencilerin gündeminde. 11 hafta sürecek olan AÖF yaz okulu sınavları 14-15 Eylül'de yapılacak. 

Toplam 11 hafta sürecek olan yaz okulu dönemi devam ederken, sınav tarihleri AÖF'lü öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Öğrenciler, başarısız oldukları dersler için eğitimlerini yaz okulunda tamamlarken, bir yandan da AÖF yaz okulu sınav takvimini sorguluyor. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman bitecek? İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi.

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.

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