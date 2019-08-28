HABER /  YEREL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Bursa'da 13 yaşındaki kız evde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da 13 yaşındaki kız evde ölü bulundu

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 13 yaşındaki Yasemin C. (13), dedesi Mehmet K. tarafından evde ölü bulundu. Yasemin C.'nin cansız bedeninin yanında 2 çakmak gazı tüpü de bulundu. 

Olay, gece saatlerinde, Yıldırım'a bağlı Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi'nde meydana geldi. Eve gelen Mehmet K., kapının kilitli olması ve torunu Yasemin C.'nin açmaması nedeniyle içeri giremedi. Komşulardan yardım isteyen Mehmet K., kapı kırılarak, eve girdi. Torunu Yasemin C.'nin koltukta hareketsiz yattığını gören Mehmet K., sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yasemin C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, Yasemin C.'nin cansız bedeninin yanında 2 çakmak gazı tüpü buldu. Yasemin C.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 4 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Yasemin C.'nin, çakmak gazı soluması nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Putin ve Erdoğan sinyali vermişti Türk ve Rus yetkililer SU-35 ile SU-57'lerin teslimatını görüşüyor
Putin ve Erdoğan sinyali vermişti Türk ve Rus yetkililer SU-35 ile SU-57'lerin teslimatını görüşüyor
Ekrem İmamoğlu talimat verdi! İBB 16 nokta için harekete geçti
Ekrem İmamoğlu talimat verdi! İBB 16 nokta için harekete geçti
Beşiktaş'tan Manuel Fernandes bombası! Yeniden siyah beyazlı formayı giyecek
Beşiktaş'tan Manuel Fernandes bombası! Yeniden siyah beyazlı formayı giyecek
Mavi bavuldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planı çıktı! İçinde bakın başka neler var
Mavi bavuldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planı çıktı! İçinde bakın başka neler var
Bakanlıktan onay geldi! HDI Sigorta, ERGO Sigorta'yı satın aldı
Bakanlıktan onay geldi! HDI Sigorta, ERGO Sigorta'yı satın aldı
Bakanlık önemli gelişmeyi duyurdu Kıran-2 operasyonu başladı
Bakanlık önemli gelişmeyi duyurdu Kıran-2 operasyonu başladı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD iş insanlarını tehdit etti! Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban'dan tepki gecikmedi
ABD iş insanlarını tehdit etti! Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban'dan tepki gecikmedi
AÖF yaz okulu nedir 2019 AÖF yaz okulu sınav takvimi
AÖF yaz okulu nedir 2019 AÖF yaz okulu sınav takvimi
Trabzonspor Avrupa'da tur için emin adımlarla ilerliyor
Trabzonspor Avrupa'da tur için emin adımlarla ilerliyor
Fatih Terim 'orta saha lazım' dedi Berkay Özcan Galatasaray'ın radarına girdi
Fatih Terim 'orta saha lazım' dedi Berkay Özcan Galatasaray'ın radarına girdi
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Doktor maaşları ne oldu son durum 2020-2021 maaş zammı netleşiyor
Doktor maaşları ne oldu son durum 2020-2021 maaş zammı netleşiyor
Yorumlar