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ABD iş insanlarını tehdit etti! Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban'dan tepki gecikmedi

ABD iş insanlarını tehdit etti! Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban'dan tepki gecikmedi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban, ABD’nin Şam Uluslararası Fuarı’na katılacak firmaları ve iş insanlarını tehdit ettiğini söyledi. Şaban, ABD’li yetkilileri ‘copunu sallayan polise’ benzetti.

ABD ile Suriye arasında bu kez de Şam Uluslararası Fuarı üzerinden söz düellosu yaşanıyor. Suriye, ABD’nin fuara katılacak firmaları yaptırımla tehdit etmesine tepki gösterdi.

Suriye Devlet Televizyonuna konuşan Buseyna Şaban, “sergiye gelenlerle yakından ilgilenmek ve katılımcılara özel yaptırımlar belirlemek… bunlar korktuklarını gösteriyor. abd gibi bir devlet bu tarz önemsiz şeyler hakkında konuşmamalı” dedi.

'İmparatorluğa benziyor, hepsinin sonları aynı'

Kendisinin de yaptırımlar listesinde yer aldığını ve ABD ile bazı Avrupa ülkelerine seyahat etmesinin yasaklandığını hatırlatan Şaban, “ABD’nin davranışları herhangi bir imparatorluğun davranışlarına benziyor, ki hepsinin de sonu aynı oluyor. Aynı tarzı ve aynı dili kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

ABD’liler fuara katılımı ‘kabul edilemez’ bulmuştu

ABD’nin 2012 yılında kapanan Şam Büyükelçiliği yakın zamanda sosyal medya faaliyetlerine hız vermişti. Elçilik, yabancı firmaları ve iş insanlarını fuara katılmamaları konusunda uyarmış ve onları yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. ABD’liler fuara katılımı ‘kabul edilemez’ bulmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ABD’nin bu tutumunun Suriye’ye zarar vereceğini belirtmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı davrandığını açıklamıştı.

6 yıl ara verdi

Söz konusu fuar 1954 yılında başladı ve çatışmaların başladığı 2011’e kadar her yıl düzenli olarak yapıldı. 2017 yılında tekrar kaldığı yerden devam eden fuar, Ortadoğu’nun en büyük etkinliklerinden biri sayılıyor. Fuar bu sene 28 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak.

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