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Bursa'da mermi yutturan arkadaşını öldüren gençten duruşmada şok iddia!

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da mermi yutturan arkadaşını öldüren gençten duruşmada şok iddia!

BURSA’da kendisini 4 gün boyunca alıkoyarak, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla arkadaşı Alican Tongul’u (28) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 17 yaşındaki Emirhan P. (17) yargılandığı ilk duruşmadaki savunmasında “Cinsel istismarda bulunup, beni darp etti. Zorla mermi yutturdu. Bıçağı elime aldım. O çekici almaya yeltenince bıçağı karın kısmına sapladım" dedi.

Olay, geçen ocak ayında Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Sokak'taki rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Alican Tongul evinde Emirhan P. ile kız arkadaşlarını misafir etti. Uyuşturucu kullanan gençlerden Emirhan P., ilerleyen saatlerde kızları evlerine götürmek istedi. Duruma sinirlenen Alican Tongul ise kızları gönderdi ancak Emirhan P.’nin evden çıkmasına izin vermedi. 4 gün boyunca da alıkoyup, hem darbetti hem de cinsel istismarda bulundu. Emirhan P. de Alican Tongul’u 3 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Emirhan P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kızları gönderdi ancak beni bırakmadı"

Hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan tutuklu sanık Emirhan P.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık savunmasında, Alican Tongul ile olaydan 2 hafta önce tanıştığını belirterek, “Alican’ın evine kız arkadaşlarımızla birlikte gittik, uyuşturucu kullandık. Gece yarısı kızları bırakacaktım. Alican, kızları gönderdi ancak beni bırakmadı. Beni sürekli darbetti, zorla mermi çekirdeği yutturdu. Ayrıca zaman zaman cinsel istismarda bulundu. Beni niye alıkoyduğunu bilmiyorum. Olay günü darbederek uyandırdı. Odadan kaçarak, mutfak çekmecesindeki bıçağı aldım. O, masanın üzerindeki çekici almaya yeltenince, elimdeki bıçağı karın kısmına sapladım. Yere düşünce evden uzaklaştım" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 

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