HABER /  FENERBAHÇE
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi Carlos Kameni hakkında flaş gelişme

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi Carlos Kameni hakkında flaş gelişme

Yönetimin takımdan göndermek istediği Carlos Kameni hakkında Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamaya göre 35 yaşındaki kaleciyle sözleşmelerinin feshedildiği söylendi.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin kadrosuna bile giremeyen Carlos Kameni, taraftarın da yönetimin de belası haline gelmişti. Takımdan gönderilmek istenen Carlos Kameni konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İlk olarak İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre Carlos Kameni, eski takımı Malaga ile görüşmelere başlamıştı.

Habere göre 35 yaşındaki file bekçisine İspanya'dan bazı tekliflerin olduğu ve oyuncunun da buraya sıcak baktığı vurgulanmıştı.

fenerbahçe

Fenerbahçe'den açıklama geldi
Yapılan bu haberlerin ardından Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Açıklamada, Kameni'nin kulüplerinden ayrıldığı yazıldı.

Açıklamanın sonunda Kameni’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Oynamadığı halde maaş alıyordu
Sarı lacivertlilerinden yıllık 2.2 milyon euro maaş alan Kameni, oynamadığı halde bu parayı tam zamanında alıyordu.

Bedelsiz gelmişti
Fenerbahçe'ye 2017'de Malaga'dan bedelsiz olarak gelen Idriss Carlos Kameni, 16 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 4 kez de kaleyi gole kapatmıştı

İlgili Haberler
Beşiktaş'tan Manuel Fernandes bombası! Yeniden siyah beyazlı formayı giyecek Al Ahli takımına imza atmıştı! Aleksic yeniden Türkiye'ye dönüyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ve süper gelir
Foto Galeri Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ve süper gelir Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Putin ve Erdoğan sinyali vermişti Türk ve Rus yetkililer SU-35 ile SU-57'lerin teslimatını görüşüyor
Putin ve Erdoğan sinyali vermişti Türk ve Rus yetkililer SU-35 ile SU-57'lerin teslimatını görüşüyor
Beşiktaş'tan Manuel Fernandes bombası! Yeniden siyah beyazlı formayı giyecek
Beşiktaş'tan Manuel Fernandes bombası! Yeniden siyah beyazlı formayı giyecek
Mavi bavuldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planı çıktı! İçinde bakın başka neler var
Mavi bavuldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planı çıktı! İçinde bakın başka neler var
Analistler uyardı: TL'de baskı devam edebilir! İşte dolarda son durum
Analistler uyardı: TL'de baskı devam edebilir! İşte dolarda son durum
Bakanlıktan onay geldi! HDI Sigorta, ERGO Sigorta'yı satın aldı
Bakanlıktan onay geldi! HDI Sigorta, ERGO Sigorta'yı satın aldı
Bakanlık önemli gelişmeyi duyurdu Kıran-2 operasyonu başladı
Bakanlık önemli gelişmeyi duyurdu Kıran-2 operasyonu başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Uzman doktor maaşı ne kadar oldu 2020 yeni zamlı maaşlar
Uzman doktor maaşı ne kadar oldu 2020 yeni zamlı maaşlar
TSK'nın 10 nolu gözlem noktası vuruldu!
TSK'nın 10 nolu gözlem noktası vuruldu!
ABD iş insanlarını tehdit etti! Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban'dan tepki gecikmedi
ABD iş insanlarını tehdit etti! Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban'dan tepki gecikmedi
Bartın'da skandal görüntü! Memuru bekletip alışveriş sitelerinde dolaştı
Bartın'da skandal görüntü! Memuru bekletip alışveriş sitelerinde dolaştı
AÖF yaz okulu nedir 2019 AÖF yaz okulu sınav takvimi
AÖF yaz okulu nedir 2019 AÖF yaz okulu sınav takvimi
Ödüllü müzisyen çifttin uçağı düştü! Bebekleri ile birlikte öldüler
Ödüllü müzisyen çifttin uçağı düştü! Bebekleri ile birlikte öldüler
Yorumlar