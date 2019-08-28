Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi Carlos Kameni hakkında flaş gelişme

Yönetimin takımdan göndermek istediği Carlos Kameni hakkında Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamaya göre 35 yaşındaki kaleciyle sözleşmelerinin feshedildiği söylendi.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin kadrosuna bile giremeyen Carlos Kameni, taraftarın da yönetimin de belası haline gelmişti. Takımdan gönderilmek istenen Carlos Kameni konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İlk olarak İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre Carlos Kameni, eski takımı Malaga ile görüşmelere başlamıştı.

Habere göre 35 yaşındaki file bekçisine İspanya'dan bazı tekliflerin olduğu ve oyuncunun da buraya sıcak baktığı vurgulanmıştı.

Fenerbahçe'den açıklama geldi

Yapılan bu haberlerin ardından Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Açıklamada, Kameni'nin kulüplerinden ayrıldığı yazıldı.

Açıklamanın sonunda Kameni’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Oynamadığı halde maaş alıyordu

Sarı lacivertlilerinden yıllık 2.2 milyon euro maaş alan Kameni, oynamadığı halde bu parayı tam zamanında alıyordu.

Bedelsiz gelmişti

Fenerbahçe'ye 2017'de Malaga'dan bedelsiz olarak gelen Idriss Carlos Kameni, 16 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 4 kez de kaleyi gole kapatmıştı