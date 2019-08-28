Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ve süper gelir

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ve süper gelir

Transfer döneminde yaptığı transferler ve yenilenen yüzüyle taraftarının karşısına çıkan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ve süper gelir - Sayfa 1

Ancak yeni transfer sonrası bir de ayrılık var. İşte transferle ayrılığın detayları ve başarılı yıldızın ayrıldıktan sonraki yeni takımı...

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ve süper gelir - Sayfa 2

Lige 2'de 2 yaparak fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler transfer takviyelerini de sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ve süper gelir - Sayfa 3

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu sonrası temaslarını aralıksız sürdüren sportif direktör Damien Comolli işi bitiriyor. 

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ve süper gelir - Sayfa 4

Marsilya'dan Gustavo'yu takıma kazandırmak için saat sayan Fenerbahçe, sol bek ve forvet transferini de bitirerek ideal kadroya ulaşacak. Futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, artık Marsilya ile yapılacak son görüşmeyi bekliyor.

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