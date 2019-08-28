Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ve süper gelir
Transfer döneminde yaptığı transferler ve yenilenen yüzüyle taraftarının karşısına çıkan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı.
Ancak yeni transfer sonrası bir de ayrılık var. İşte transferle ayrılığın detayları ve başarılı yıldızın ayrıldıktan sonraki yeni takımı...
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Lige 2'de 2 yaparak fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler transfer takviyelerini de sürdürüyor.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu sonrası temaslarını aralıksız sürdüren sportif direktör Damien Comolli işi bitiriyor.
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Marsilya'dan Gustavo'yu takıma kazandırmak için saat sayan Fenerbahçe, sol bek ve forvet transferini de bitirerek ideal kadroya ulaşacak. Futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, artık Marsilya ile yapılacak son görüşmeyi bekliyor.
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