Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi belli oldu İşte 3. hafta fikstürü ve hakemleri

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı. İşte Süper Lig'de 3. hafta fikstürü ve maçları yönetcek hakemler;

Futbolseverlerin bu hafta nefeslerini tutup izleyeceği Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

1 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Fırat Aydınus’un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek. Öte yandan mücadelenin VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

İşte program;