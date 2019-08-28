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Yalova'da 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntüler gönderen sapık tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Yalova'da 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntüler gönderen sapık tutuklandı

YALOVA'da, 9 yaşındaki kız çocuğuna sosyal paylaşım sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar gönderen 46 yaşındaki adam, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Yalova'da yaşayan Turan Öztürk, T.Ö. adlı kız çocuğuna, sosyal paylaşım sitesinden arkadaşlık isteği yolladı. T.Ö., arkadaşlık isteğini kabul ettiği Öztürk ile internetten sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra T.Ö.'ye cinsel içerikli yazılar yazmaya başlayan Öztürk, kendisine ait uygunsuz videolar da gönderdi. T.Ö., durumu annesi S.Ö. ve babası Ö.Ö.'ye anlattı.

Anne S.Ö., Öztürk'e sosyal paylaşım sitesinden ulaşıp, hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Öztürk, bu kez de cinsel içerikli görüntüleri S.Ö.'ye gönderdi.

Bunun üzerine aile, polise giderek, Öztürk'ten şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Turan Öztürk, Çınarcık ilçesindeki evinde gece saatlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Öztürk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Turan Öztürk'ün, daha önce 'cinsel istismar' suçundan poliste kaydının bulunduğu belirtildi.

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