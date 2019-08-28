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Halkın Kurtuluş Partisi'nden Ahmet Davutoğlu'na terör suçlaması

Halkın Kurtuluş Partisi'nden Ahmet Davutoğlu'na terör suçlaması

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sakarya'da yaptığı konuşma nedeniyle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında, “Anayasayı ihlal, terör suçu” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sakarya'da yaptığı konuşma nedeniyle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında, dikkat çeken bir adım attı.

HKP, Ahmet Davutoğlu’nun, “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden, birkaç aydan biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır” sözleri nedeniyle, “Anayasayı ihlal, terör suçu, birden çok kişinin ölümüne sebebiyet verme, birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet verme, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” gerekçeleriyle bir suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru

Davutoğlu’nun yaptığı konuşmada suç işlediğini öne süren HKP, bir dilekçe ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

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