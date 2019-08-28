Steve Jobs ölmedi deniyor Mısır fotoğrafı inanılmaz! Gerçek babası Müslümandı
MISIR'da çekilen bir fotoğraf dünya gündemine oturdu, Apple'ın 2011 yılında ölen kurucusu Steve Jobs'un yaşadığı iddia edildi.
Apple'ın kurucusu Steve Jobs, 2011 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ancak yeni çekilen bu kare sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Fotoğraf, Kahire'deki bir açık hava kafesinde çekildi. Steve Jobs ölmedi saklanıyor diyen komplo teorisyenleri, Jobs'un 'Müslüman' mazisine dikkat çekiyor.
Steve Jobs kanserden öldükten 8 yıl sonra sosyal medyaya düşen bu fotoğraf çılgın senaryoları gündeme getirdi. Fotoğrafı görenler, "benzerliğin ötesinde bir durum olduğu' görüşünde birleşiyor. Komplo senaristlerine göre Jobs hayatta ve gayet de sağlık. Mısır'da saklanıyor olmasını ise Müslüman olan gerçek babasıyla izah ediyorlar.
Steve Jobs'ın gerçek babası
Apple'ın efsane ismi Steve Jobs küçükken evlatlık verilmişti. Köken olarak aslen Suriyeli... Jobs'un gerçek babası Suriye asıllı bir Müslüman olan Abdulfattah “John” Jandali... Suriye doğumlu ve tanınmış bir ailenin en küçük oğlu olan Jandalli, diplomat olmayı planlayıp, 1952 yılında ABD’ye gitti ve Siyaset Bilimi okudu.
Jandali, henüz bir öğrenciyken Jobs’ın biyolojik annesi Joanne Simpson ile tanıştı. Ancak eşinin babası ilişkilerini onaylamayınca, Jobs henüz bir bebekken evlatlık verildi ve Jandali ile Simpson ayrıldı. Simpson’un babasının vefatından sonra evlenen ve Suriye’ye taşınan Jandali, Suriye’deki iç karışıklardan dolayı diplomat olma hayallerine son vermek zorunda kaldı.