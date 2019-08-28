Steve Jobs ölmedi deniyor Mısır fotoğrafı inanılmaz! Gerçek babası Müslümandı

Jandali, henüz bir öğrenciyken Jobs’ın biyolojik annesi Joanne Simpson ile tanıştı. Ancak eşinin babası ilişkilerini onaylamayınca, Jobs henüz bir bebekken evlatlık verildi ve Jandali ile Simpson ayrıldı. Simpson’un babasının vefatından sonra evlenen ve Suriye’ye taşınan Jandali, Suriye’deki iç karışıklardan dolayı diplomat olma hayallerine son vermek zorunda kaldı.