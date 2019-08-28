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Hasar geçmişi olan sürücülere 7 kat daha az trafik sigortası teklifi veriliyor

Hasar geçmişi olan sürücülere 7 kat daha az trafik sigortası teklifi veriliyor

Hasar geçmişi olan sürücülere, yüzde 400’e varan zamlı trafik sigortası uygulanırken, sigorta şirketleri kaza riskine karşın sürücülere sigorta teklifi vermekten kaçınıyor. Hasar basamağı yükseldikçe teklif sayısı 7 kata kadar azalıyor.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyona ulaşırken, ayda ortalama 100 bin trafik kazası gerçekleşiyor. Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) verilerine göre sigorta şirketleri 2019’un ilk yarısında maddi hasarlı kazalar için 620 bin 319 kişiye toplamda 2 milyar 539 milyon TL trafik sigortası tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Sigorta primlerindeki artışlar genel olarak sürücüleri etkilerken, hasar basamağı yüksek araçlar için sigorta şirketleri daha az sayıda teklif veriyor. Online karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un yaptığı araştırmaya göre hasar basamağı yükseldikçe trafik sigortası teklifi sayısı, 7 kata kadar azalıyor. 

Hasar basamağı yüksek sürücüler yüzde 400 daha fazla prim ödüyor 

Trafiğe çıkan tüm motorlu araçların yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasında 1 ile 7 arasında basamak tarifesi uygulanıyor. Bu uygulama sayesinde, sürücünün sonraki poliçe dönemlerinde trafikte taşıdığı riski belirleyip sigorta bedellerine indirim veya zam yansıtılıyor.

İlk kez trafiğe çıkan sürücülerin 4. hasar basamağında kabul edildiğini belirten Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan, "Kazasız geçilen üçüncü yılın sonunda sürücü, 7. basamağa yükselerek yüzde 40’a varan oranda hasarsızlık indirimi alıyor. Kazaya karışan sürücüler ise ilk olarak 3. hasar basamağına düşürülerek trafik sigortası poliçesinde yüzde 50 artış uygulanıyor. Sürücünün 3 yıl arka arkaya kazaya karışması durumunda ise hasar basamağı 1. basamağa düşürülürken poliçe primi 7. basamakla kıyaslandığında yüzde 400’e kadar artıyor.

Hasar geçmişi olan sürücülere 7 kat daha az trafik sigortası teklifi veriliyor

Sigorta şirketleri hasar basamağı 1. ya da 2. seviyede olan sürücüleri kaza yapma riskini yüksek görerek trafik sigortası işlemlerini yapmaktan kaçınıyor. Zorunlu olan trafik sigortasının bu nedenlerle yapılmaması sürücüleri mağdur ediyor. Hasar geçmişine sahip olmayan yani 6. ve 7. hasar basamaklarında yer alan bir sürücüye sigorta şirketlerinden verilen teklif sayısı, olumsuz hasar geçmişini ifade eden 1. ve 2. basamaktakilere göre yaklaşık 7 kat daha yüksek” dedi. 

Hafif ticari araçların trafik sigortaları binek araçlara göre yüzde 30 daha fazla 

Hafif ticari araçların da trafik sigortasında ek maliyetler oluşturduğunu belirten Onur Tekinturhan, “Kullanımı hususi olmasına rağmen ruhsatta kamyonet olarak belirtilen hafif ticari araçların her yıl muayene zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca bu araçların trafik sigortası tavan fiyatları incelemelerimize göre binek otomobillere kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha fazla. Otomobiller ve aynı hasar basamağında yer alan araçlar için temel olarak iller arasında trafik sigortası fiyatları değişmezken İstanbul’da trafik sigortası fiyatları diğer illere kıyasla yüzde 5-10 daha yüksek seyrediyor” ifadelerini kullandı. 

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