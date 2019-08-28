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Analistler uyardı: TL'de baskı devam edebilir! İşte dolarda son durum

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Analistler uyardı: TL'de baskı devam edebilir! İşte dolarda son durum

Düne göre önemli bir değişim göstermeyerek güne yatay seyirle başlayan dolar/TL 5.82-5.83 seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret savaşına yönelik gelişmeler takip edilirken, Türkiye'ye özgü risklerin de baskısının gözlendiği kur bu sabah 5.80'nin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Dolarda son durum


5.8580'e kadar yükseldi

Dolar/TL dün güne 5.82 civarında başladıktan sonra 18 Haziran'dan bu yana ilk kez gün içinde 5.8580'e kadar yükseldi. Günün kalanında yönünü aşağı çevirerek 5.80'lere kadar gerileyen günü 5.83 civarında tamamladı.

TL'de baskı devam edebilir

Analistler Türkiye ekonomisine yönelik güvensizliğin TL'yi daha kırılgan kıldığına, küresel risk iştahı ve Türkiye'ye yönelik algının hala bozuk olması nedeniyle TL'de baskının devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Gram altın 288,4 lira, çeyrek altın 469 lira ve Cumhuriyet altını 1.917 liradan işlem görüyor.

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