HABER /  POLİTİKA
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Zeydan Karalar'dan 1.6 milyarlık vurgun iddiası gündemi karıştırdı

Zeydan Karalar'dan 1.6 milyarlık vurgun iddiası gündemi karıştırdı

ADANA'da MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 288 milyon TL'ye yapılacak içme suyu projesinin 1.6 milyar TL'ye ihale edildiğini öne süren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Zeydan Karalar, göreve gelmesinin üzerinden geçen beş aylık sürenin ardından belediyenin geçmiş dönemde imza attığını öne sürdüğü usulsüz işlemleri basın toplantısında anlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönemde her ay düzenli olarak zarar ettiğini ve bunun ‘gereğinden fazla bedellerle yapılan ihalelerden kaynaklandığını’ ifade eden Karalar, zarar eden projeleri kalem kalem açıkladı.

Kuzey Adana Projesi

Adana’da çok sayıda ilçeye içme suyu sağlayacak projenin en büyük zarar kalemi olduğuna dikkati çeken Karalar, “Kuzey Adana Projesi kapsamında 64 köye Çatalan’dan su götürüyoruz. Bir de aynı bölgeyi kapsayan ve ihalesi çıkan, bizim durdurduğumuz, Yedigöze Barajı’ndan su getirme işi var. ASKİ kendi imkanlarıyla ihaleye çıkmış, 320 milyona. Daha işin yüzde yirmisi bitmeden, bütçe bitmiş. İşi bu haliyle devam ettirseydik 1 milyar 652 milyon TL’ye mal olacaktı ki. Bu parayı bulmak imkansızdı. Arkadaşlarımız İller Bankası ile çalıştılar. Şu anda Yedigöze Barajı’ndan su getirme işini en fazla 288 milyon TL’ye bitirecekler. Hatta pazarlıkla bu bedeli daha da aşağı çekebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kalem kalem usulsüz işlemler

ASKİ Genel Müdürlüğü’ndeki diğer usulsüz harcamaları da kamuoyuyla paylaşan Karalar, şöyle devam etti:

İlk iş kiralık araçlar oldu. Hiç çalışmayan, mazot kullanmayan ancak kira ödenen araçlar var. Bunların kiralamalarını iptal ederek aylık 2 milyon tasarruf ettik. Yılda 24 milyon TL eder. Ödemelerde yanlış hesaplamalardan kaynaklı 4 milyon TL fazla para ödendiğini tespit edip bu parayı tahsil ettik. Uzaktan okumalı sayaç alım ihalesi yapılmış. 100 bin sayaç ihalesine çıkılmış ve 29 bini temin edilebilmiş. 71 bini temin edilememiş. Sayaç için hane başı 360 TL’ye ödeniyor. Ama ortada sayaç yok. Firmanın herhangi bir karşılama yeterliliği bulunmamasına karşın ihale verilmiş.

İhaleye fesat karıştırmaktan suç duyurusunda bulunduk. 8 milyon TL ceza kesildi firmaya.

Tüm binalarda su depoları vardır. Ne kadar su deposu olduğunu öğrenmek için 4 milyon TL’lik ihaleye çıkılmış ama böyle bir çalışmanın da yapılmadığını tespit ettik. Bu parayı da yükleniciden talep ediyoruz. Ayrıca ASKİ Genel Müdürlüğü’nün KDV teşvik belgesi olmasına karşın 755 bin TL KDV ödenmiş. Bunu da tahsil ediyoruz. Genel Müdürlük için yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinelerinin 6 milyon 400 bin sayfa baskı yaptığı tespit edilmiş. Toner hesaplamasına göre satın alınmaya konu adet bin olmalıyken 5 bin toner satın alınmış ama hiç toner girişi yapılmamış. Buradaki zarar ise 2.7 milyon TL’dir.

İçme suyu ihtiyacının temini amacıyla sondaj ve kuyu açılma işlemleri ile ilgili yapılan saha incelemelerinde 35 kuyunun hiç açılmadığı tespit edildi.

76 kuyu açımı için ihaleye çıkılıyor. 12 milyon TL bedeli var. Kuyuların sadece 35’ine ulaştık, geri kalanları yapılmamış ama yapılmış gibi fatura edilmiş. Bunun da zararı 5 milyon TL. Bu gibi işlemlerden doğan toplam kamu zararı 60 milyon TL.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur zammı ne kadar oldu 2020 hakem heyeti net memur maaşları
Foto Galeri Memur zammı ne kadar oldu 2020 hakem heyeti net memur maaşları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hasar geçmişi olan sürücülere 7 kat daha az trafik sigortası teklifi veriliyor
Hasar geçmişi olan sürücülere 7 kat daha az trafik sigortası teklifi veriliyor
Satış süreci tamamlandı Boyner'in adı değişti bakın ne oldu?
Satış süreci tamamlandı Boyner'in adı değişti bakın ne oldu?
Analistler uyardı: TL'de baskı devam edebilir! İşte dolarda son durum
Analistler uyardı: TL'de baskı devam edebilir! İşte dolarda son durum
Halkın Kurtuluş Partisi'nden Ahmet Davutoğlu'na terör suçlaması
Halkın Kurtuluş Partisi'nden Ahmet Davutoğlu'na terör suçlaması
Bursa'da mermi yutturan arkadaşını öldüren gençten duruşmada şok iddia!
Bursa'da mermi yutturan arkadaşını öldüren gençten duruşmada şok iddia!
Bartın'da skandal görüntü! Hastaları bekletip alışveriş sitelerinde dolaştı
Bartın'da skandal görüntü! Hastaları bekletip alışveriş sitelerinde dolaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Vaiz maaşları ne oldu 2020-2021 memur zamları açıklanıyor yeni haber
Vaiz maaşları ne oldu 2020-2021 memur zamları açıklanıyor yeni haber
Yalova'da 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntüler gönderen sapık tutuklandı
Yalova'da 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntüler gönderen sapık tutuklandı
Doktor maaşları ne oldu son durum 2020-2021 maaş zammı netleşiyor
Doktor maaşları ne oldu son durum 2020-2021 maaş zammı netleşiyor
Emine Bulut'un katilinin yargılanma tarihi belli oldu! Baroya kayıtlı avukatlar görevi reddetti
Emine Bulut'un katilinin yargılanma tarihi belli oldu! Baroya kayıtlı avukatlar görevi reddetti
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Malatya'da TKP/ML üyesi 3 terörist ile yardım eden 1 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Malatya'da TKP/ML üyesi 3 terörist ile yardım eden 1 kişi yakalandı
YKS ikinci yerleştirme ne zaman ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019
YKS ikinci yerleştirme ne zaman ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019
Yorumlar 1 yorum