İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey iki atama daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim kadrosuna iki yeni atama daha yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından iki yeni atama daha yapıldı. Buna göre Hülya Muratlı Kültür Daire Başkanı, Mahir Polat da Kültür Varlıkları Daire Başkanı oldu.

Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliği yapan Hülya Muratlı, kültür ve turizm alanında 24 yıllık bir kariyere sahip. 1995'de başladığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki görevi sürecinde, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yerine getirdi. İş hayatına belediyecilikle başlayan Hülya Muratlı, özel sektörde Muhasebe Müdürü olarak da çalıştı.

Evli ve bir çocuğu olan Hülya Muratlı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1990 yılı mezunu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi'nden Avrupa Birliği Uzmanı ve 2011 yılında TODAİE’den Kamu Yöneticisi sertifikaları bulunuyor.

Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat

1976 yılında Erzincan’da doğan ve 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olan Polat, 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı.

Polat, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü’nden müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam eden Polat, 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. Polat, 2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Bu süreç içersinde pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışmaları içersinde yer aldı. Tarihi kültürel çevre koruma, müze bilim, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında ilgi ve çalışmaları olan Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesi.