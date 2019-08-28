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Fenerbahçe'den ABD'de dev proje! Belediye başkanına Atatürk rozeti takıldı

Fenerbahçe'den ABD'de dev proje! Belediye başkanına Atatürk rozeti takıldı

Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih Akarsu öncülüğünde ABD'de Fenerbahçe USA Gençlik Gelişim Akademisi projesini hataya geçirmeyi planlıyor.

Hem ABD'de hem de Türkiye'de yetenekli çocukların gelişimi ve eğitimlerini ilgilendiren projede Fenerbahçe USA Derneği'nin sağlayacağı maddi kaynakla Türkiye'deki yetenekli gençler Fenerbahçe altyapılarında spor eğitimi alacak, ABD ve Latin Amerika'da scout ekipleri tarafından yapılacak taramayla yetenekli çocuklar akademiye dahil edilecek, hem spor eğitimi hem de normal eğitimlerini sürdürecek.

Başarılı olan genç yetenekler Fenerbahçe bünyesine dahil olacak ve Fenerbahçe USA Derneği öncülüğünde Fenerbahçe'nin ABD'de bir altyapı akademisi olacak. 

2001 yılından  bu yana Türk-Amerikan toplumunun güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olan Fenerbahçe USA Derneği'nin Başkanı Fatih Akarsu, New Jersey Eyaleti Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh'i makamında ziyaret ederek, Fenerbahce USA Gençlik Gelişim Akademisi projesini anlattı.

Ziyarette aynı zamanda Fenerbahçe USA New Jersey Eyalet Temsilcisi olan New Jersey Paterson Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bayram da hazır bulundu. Hem ABD'de hem de Türkiye'de özellikle ihtiyaç sahibi çocukların gelişimi ve eğitimlerini ilgilendiren proje Sayegh'a detaylarıyla anlatıldı. 

Maddi manevi destek olacak
Projeyi ilgiyle dinleyen ve oldukça beğenen New Jersey Eyaleti Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, projeye maddi ve manevi destek olacağı sözünü verdi. Belediye Başkanı Sayegh'in proje için Fenerbahçe USA Derneği'ne arazi tahsis edeceği belirtildi. Fenerbahçe USA Derneği, önümüzdeki günlerde belediye başkanı Andre Sayegh ile birlikte projeyi hayata geçirmek düğmeye basacak. 

fenerbahçe

Atatürk rozeti taktı
Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih Akarsu, ziyaret esnasında belediye başkanı Andre Sayegh'e isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye edildi ve dernek rozeti takıldı. Tam bir Atatürk hayranı olan Sayegh, Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih Akarsu'nun yakasıdaki Atatürk rozetini çok beğendiğini söyleyince, Akarsu rozetini çıkarıp kendisine hediye etti.

Steven Spilberg'e baklava ikram edildi
Ziyaret esnasında belediye binasında film çeken ünlü yönetmen Steven Spilberg'e de proje hakkında bilgi verildi. Projeyi beğenen Spilberg'e baklava ve kazandibi ikram edildi. Ünlü yönetmen Türk yemeklerini çok sevdiğini söyledi.  

Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih Akarsu, önümüzdeki günlerde ABD'li senatörler ve diğer siyasileri ziyaret ederek, projeyle ilgili bilgiler verecek ve destek arayacak.

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