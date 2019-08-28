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Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Gazeteci, yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında hayatını kaybetti. Şenler'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla tanınan yazar Şule Yüksel Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan şunları söyledi;


Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla tanındı. Şenler, 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-1971'de köşe yazarlığı yaptı. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu gezerek verdiği konferanslarla tartışmalar başlattı.

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