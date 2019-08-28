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Ekrem İmamoğlu Instagram'da Erdoğan'ı geçti! Fark 11 bin

Ekrem İmamoğlu Instagram'da Erdoğan'ı geçti! Fark 11 bin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Instagram takipçi sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçti. İmamoğlu 11 bin farkla Instagram'da en yüksek takipçili Türk siyasetçi oldu.

Siyasi liderler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de, sosyal medyayı olabildiğince fazla kullanıyor. Siyasi liderlerin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları her paylaşım gündeme oturuyor.

Fark 11 bin takipçi

Geçen aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takipçi sayısını yakalayan Ekrem İmamoğlu, 11 bin takipçiyle öne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Instagram’da 6 milyon 47 bin takipçisi varken, Ekrem İmamoğlu’nun 6 milyon 58 bin takipçisi olduğu görüldü.

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