Ekrem İmamoğlu Instagram'da Erdoğan'ı geçti! Fark 11 bin
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Instagram takipçi sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçti. İmamoğlu 11 bin farkla Instagram'da en yüksek takipçili Türk siyasetçi oldu.
Siyasi liderler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de, sosyal medyayı olabildiğince fazla kullanıyor. Siyasi liderlerin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları her paylaşım gündeme oturuyor.
Fark 11 bin takipçi
Geçen aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takipçi sayısını yakalayan Ekrem İmamoğlu, 11 bin takipçiyle öne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Instagram’da 6 milyon 47 bin takipçisi varken, Ekrem İmamoğlu’nun 6 milyon 58 bin takipçisi olduğu görüldü.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erdoğan ve Putin'in helikopter pazarlığı! '8 milyon dolar bunun yanında arabamız hediye'