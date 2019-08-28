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Sezai Temelli'den Süleyman Soylu'ya çağrı: Acilen Vali'yi arasın

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Sezai Temelli'den Süleyman Soylu'ya çağrı: Acilen Vali'yi arasın

MARDİN'e kayyum atanan Mustafa Yaman'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 40 bin TL'lik hediye aldığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İçişleri Bakanı yok ben almadım diyorsa, acilen Vali'yi görevden alması lazım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bununla alakalı özel teftiş yaptırıyorum. Öyle bir hediyeyi ben de arıyorum neymiş." diyerek kesin dille yalanladığı iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sezai Temelli, şu açıklamayı yaptı:

"Acilen Vali'yi arasın"

Temelli, "Belgeler ortada. Sayıştay zaten özellikle kayyımların yolsuzluğunu ortaya koymuştur. Bunun denetimini yapmayan bir İçişleri Bakanlığı var. Belgeleri müfettişlerle de paylaşacağız. Ortada yanıt arayan bir soru var: Bu hediyeyi aldınız mı, almadınız mı? 'Yok ben almadım' diyorsa İçişleri Bakanı, acilen Vali'yi görevden alması lazım. Vali 'Ben her gelene hediye verdim' diyor. İçişleri Bakanı'na çağrım, acilen Vali'yi arasın. Bir karar versinler." ifadelerini kullandı.

"Özel teftiş yaptırıyorum"

Süleyman Soylu iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı: Bununla alakalı özel teftiş yaptırıyorum. Öyle bir hediyeyi ben de arıyorum neymiş. Mardin Valimiz bu sabah açıklamayı gerçekleştirdi. Bu oraya dönem dönem giden heyetlere yönelik yapılan harcamaların toplam halidir. Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Çok cephe ile mücadele ediyoruz. Ucuz işlere paçayı kaptırırsak bu millet bize hesabını sorar. Bunların her birisi uydurulmuş, icat edilmiş ve maalesef kara çal izi kalır kabilinde yapılan işlerdir. Kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı söz konusu değildir.

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