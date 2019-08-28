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Destici: HDP’li belediyelerin tümüne kayyum atanmalı

Demirören Haber Ajansı
Destici: HDP’li belediyelerin tümüne kayyum atanmalı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sadece 3 büyükşehire değil, şu anda HDP'nin elinde olan bütün belediyelere kayyum atanmasını tavsiye ediyorum. HDP, PKK'nın siyasi uzantısıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terör örgütünün partisine de müsaade etmemesi lazım" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Mardin, Şırnak ve Batman'da PKK'ya yönelik bugün başlatılan 'Kıran-2' operasyonun devam ederken, dışarda da aynı şekilde operasyonların devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin karşısında sadece terör örgütlerinin olmadığını belirten Destici, "Burada emperyalist küresel güçler de var. Amaçları Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi orada terörü bitirmek, teröristleri temizlemek, bölgeye huzur ve barış getirmek değildir. Onlar kendi çıkarları için oradalar. Bunun öncülüğünü Amerika Birleşik Devleti yapmaktadır. PYD ve YPG’ye her türlü silah ve mühimmat desteğinin yanında lojistik desteği de sağlamaktadır." dedi.

'HDP’nin elinde olan bütün belediyelere kayyum atanmalıdır'

Destici, Diyarbakır, Van ve Mardin'de belediyelere kayyum atama kararının yerinde ve doğru olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Sadece 3 büyükşehire değil, şuanda HDP’nin elinde olan bütün belediyelere kayyum atanmasını da tavsiye ediyorum. HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terör örgütünün partisine de müsaade etmemesi lazım. Kayyum atanan belediye başkanlarının ağzından şunu duymadık; ‘Siz ne diyorsunuz, bizim PKK ile ne bağlantımız var? Bizi nasıl onla aynı yerde değerlendirirsiniz’. İtirazlarını duyduk mu, duymadık. Şuanda görevde olanlar da aynı şekilde PKK’ya hizmet ediyorlar. Durdukları her an devlete ve millete ziyandır, zarardır. Yakınlarını da belediye kadrolarına doldurmaktadırlar."

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