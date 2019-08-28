MİT ve Emniyet'ten son dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alanın M.Y.'nin Mustafa Yeşil olabileceği söyleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, dün Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. gözaltına alındı.

YAKALANAN M.Y. MUSTAFA YEŞİL Mİ? Yakalanan kişinin FETÖ yapılanması Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanı Mustafa Yeşil olabileceği söyleniyor. Yeşil'in dün yakalanan Reşat Nazmi Oral'ın ifadeleri doğrultusunda ele geçirildiği iddia ediliyor.

Evden dolar ve eurolar çıktı

Adreste yapılan aramalarda, 6 bin 800 lira, 2 bin 800 dolar, 15 bin 980 avro ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Dün de şoförü yakalanmıştı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral ise dün Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT tarafından yürütülen ortak operasyonla yakalanmıştı.

Türkiye'yi 5 bölgeye ayırmışlar

FETO/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türkiye’yi yönetimsel olarak sözde 5 ayrı bölgeye ayırdığı belirtildi.

Buna göre, Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu Bölgesi; Erzurum merkezli Doğu Anadolu Bölgesi, İzmir merkezli Ege Bölgesi, Ankara merkezli İç Anadolu Bölgesi ve İstanbul merkezli Marmara Bölgesinin bulunduğu belirtildi. Sözde Marmara Bölgesi'nde 2014 yılı sonrasında üst düzey yöneticilik yaptığı belirtilen M.Y.'nin “Türkiye İmamı” olduğunun değerlendirildiği belirtildi.