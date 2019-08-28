HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

MİT ve Emniyet'ten son dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

MİT ve Emniyet'ten son dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alanın M.Y.'nin Mustafa Yeşil olabileceği söyleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, dün Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. gözaltına alındı.

YAKALANAN M.Y. MUSTAFA YEŞİL Mİ?

Yakalanan kişinin FETÖ yapılanması Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanı Mustafa Yeşil olabileceği söyleniyor. Yeşil'in dün yakalanan Reşat Nazmi Oral'ın ifadeleri doğrultusunda ele geçirildiği iddia ediliyor. 

Evden dolar ve eurolar çıktı

Adreste yapılan aramalarda, 6 bin 800 lira, 2 bin 800 dolar, 15 bin 980 avro ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Dün de şoförü yakalanmıştı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral ise dün Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT tarafından yürütülen ortak operasyonla yakalanmıştı. 

Türkiye'yi 5 bölgeye ayırmışlar
FETO/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türkiye’yi yönetimsel olarak sözde 5 ayrı bölgeye ayırdığı belirtildi.

Buna göre, Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu Bölgesi; Erzurum merkezli Doğu Anadolu Bölgesi, İzmir merkezli Ege Bölgesi, Ankara merkezli İç Anadolu Bölgesi ve İstanbul merkezli Marmara Bölgesinin bulunduğu belirtildi. Sözde Marmara Bölgesi'nde 2014 yılı sonrasında üst düzey yöneticilik yaptığı belirtilen M.Y.'nin “Türkiye İmamı” olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur maaşları zam oranı belli oluyor ne zaman açıklanacak son durum
Foto Galeri Memur maaşları zam oranı belli oluyor ne zaman açıklanacak son durum Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Kasımpaşa'dan flaş Ricardo Quaresma hamlesi! Görüşmeler başladı
Kasımpaşa'dan flaş Ricardo Quaresma hamlesi! Görüşmeler başladı
Zeydan Karalar'dan 1.6 milyarlık vurgun iddiası gündemi karıştırdı
Zeydan Karalar'dan 1.6 milyarlık vurgun iddiası gündemi karıştırdı
Hasar geçmişi olan sürücülere 7 kat daha az trafik sigortası teklifi veriliyor
Hasar geçmişi olan sürücülere 7 kat daha az trafik sigortası teklifi veriliyor
Satış süreci tamamlandı Boyner'in adı değişti bakın ne oldu?
Satış süreci tamamlandı Boyner'in adı değişti bakın ne oldu?
Analistler uyardı: TL'de baskı devam edebilir! İşte dolarda son durum
Analistler uyardı: TL'de baskı devam edebilir! İşte dolarda son durum
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey iki atama daha
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey iki atama daha
Ekrem İmamoğlu Instagram'da Erdoğan'ı geçti! Fark 11 bin
Ekrem İmamoğlu Instagram'da Erdoğan'ı geçti! Fark 11 bin
Hemşire maaşları 2020 zam sonrası kaç para oldu?
Hemşire maaşları 2020 zam sonrası kaç para oldu?
Fenerbahçe'den ABD'de dev proje! Belediye başkanına Atatürk rozeti takıldı
Fenerbahçe'den ABD'de dev proje! Belediye başkanına Atatürk rozeti takıldı
YKS ikinci yerleştirme ne zaman ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019
YKS ikinci yerleştirme ne zaman ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Yorumlar 4 yorum