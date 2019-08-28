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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere uyarı!

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere uyarı!

Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan velilere uyarılarda bulunarak "Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün; ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada "Öğretmenlerimiz, çocukların okula kahvaltı yapmadan gönderildiğini sıklıkla söylüyor. Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık. Fakat çocuğun kahvaltısı ebeveynin sorumluluğundadır." diye konuştu.

'Okul Gıdası' logosu

Bakan Selçuk, yaptığı paylaşıma okul kantinlerinde satılacak gıdaların üzerinde 'Okul Gıdası' logosu kullanılması videosunu da ekledi.

Videoda şunlar yer aldı: okul kantininde satılacak sağlıklı gıdalar; meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar, kuru meyveler, kuru yemişler, içme suyu ve mineralli sular, pastörize süt ve peynir, yoğurt ve ayran, taze sıkılmış meyve ve sebze suları, günlük haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği ve taze sebzelerden yapılmış ve yağ eklenmemiş sandviçler.

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