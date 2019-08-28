HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

9. sınıflar okula ne zaman başlayacak MEB 2019 iş takvimi

9. sınıflar okula ne zaman başlayacak MEB 2019 iş takvimi

Eylül ayının yaklaşması ile birlikte öğrencileri okul heyecanı sardı. 2019-2020 eğitim yılı MEB iş takvimine göre okullar bu sene 1 hafta erken başlayacak. Öğrenciler 9 Eylül pazartesi günü ders başı yapacak. 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günleri yapılacak. 9. sınıflar için uyum günü 5-6 Eylül'de yapılacak.

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı, öğrencileri okul telaşı şimdiden sardı. Yenilenen MEB iş takvimine göre okullar bu sene 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. öğrenciler 1. dönemde 1 hafta ve 2. dönemde 1 hafta olmak üzere toplam 14 gün ara tatil yapacak. Ayrıca 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günler olacak. 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günleri 5-6 Eylül'de yapılacak. 

Öğrenciler '9. sınıflar ne zaman okula başlayacak?' ve 'Ortaokullar ne zaman açılıyor?' gibi sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının çalışma takvimiyle hem okulların açılacağı tarihi hem de ara tatil bilgilerini paylaştı. Öğretmenler için süreç 2 Eylül'de başlayacak. 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için ise uyum programları 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı
İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük hafriyat soruşturması! 'Milyonlarca lira zarar var'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük hafriyat soruşturması! 'Milyonlarca lira zarar var'
Destici: HDP’li belediyelerin tümüne kayyum atanmalı
Destici: HDP’li belediyelerin tümüne kayyum atanmalı
MİT ve Emniyet'ten son dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
MİT ve Emniyet'ten son dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
Sezai Temelli'den Süleyman Soylu'ya çağrı: Acilen Vali'yi arasın
Sezai Temelli'den Süleyman Soylu'ya çağrı: Acilen Vali'yi arasın
Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti! Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin hocayı Ersun Yanal antrenman teknolojisiyle başarılı oldu
Fenerbahçe'nin hocayı Ersun Yanal antrenman teknolojisiyle başarılı oldu
Şule Yüksel Şenler kaç yaşında öldü eşi ve çocukları kimdir?
Şule Yüksel Şenler kaç yaşında öldü eşi ve çocukları kimdir?
Şule Yüksel Şenler kimdir aslen nereli kaç yaşında öldü?
Şule Yüksel Şenler kimdir aslen nereli kaç yaşında öldü?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey iki atama daha
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey iki atama daha
Ekrem İmamoğlu Instagram'da Erdoğan'ı geçti! Fark 11 bin
Ekrem İmamoğlu Instagram'da Erdoğan'ı geçti! Fark 11 bin
YKS ikinci yerlerştirme tercihleri ne zaman 2019 ÖSYM duyurdu
YKS ikinci yerlerştirme tercihleri ne zaman 2019 ÖSYM duyurdu
Yorumlar