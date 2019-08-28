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Emine Bulut'un katilinin yargılanma tarihi belli oldu! Avukatlar görevi reddetti

Emine Bulut'un katilinin yargılanma tarihi belli oldu! Avukatlar görevi reddetti

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'ın yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Ekim'de başlanacak. Varan için görevlendirilen Kırıkkale Barosu'na kayıtlı avukatların görevi reddettiği belirtildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, cinayet zanlısı Fedai Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul eden Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini 9 Ekim olarak belirledi.

Avukatlar görevi reddetti

Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Varan için görevlendirilen Kırıkkale Barosu'na kayıtlı avukatların görevi reddettiği, il dışından da birçok avukatın davaya müdahil olmak için başvuru yaptığı öğrenildi.

Fedai Varan 18 Ağustos Pazar günü Menderes caddesindeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı.

Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan Varan ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, cinayet zanlısı Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Varan, utuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.

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