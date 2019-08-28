Kayyumdan hediye iddiası! Tartışmanın odağındaki Fırat Silver'dan bomba açıklamalar

Kayyum olarak atanan Mustafa Yaman tarafından 'Mardin'i ziyaret eden bakanlara binlerce liralık hediye alındı' iddiasının yankıları sürüyor. Tartışmanın odağındaki gümüş mağazası Fırat Silver'ın yetkilisi, "70 bin liralık ürünler tek parça değildir. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Kimse bana hesap soramaz." açıklaması yaptı.

"Bakanlara 100 bin-200 bin liraya verilen hediyeler yok." diyen Fırat Silver yetkilisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da sadece 15-20 TL’lik bir rozet hediye edildiğini açıkladı.

"70 bin liralık ürünler tek parça değildir"

İsmini vermeden Artı Gerçek’e açıklama yapan yetkili, firmalarının kestiği yüksek miktardaki faturalar için ise, “Faturalarda gördüğünüz her şey resmidir. Bahsedilen rakamlar yıllık olabilir. 70 bin liralık ürünler tek parça değildir. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Kimse bana hesap soramaz. Biz üç kuruş için gelip sabahın köründe dükkan açıyoruz. Mağazaya kim gelirse beni ilgilendirmez. Yayınladığınız belgeler yanlış” ifadelerini kullandı.

"HDP kayyımdan sonra ne yapacağını şaşırdı"

Bakanların esnaf ziyaretlerini hatırlatan yetkili, “Bakanlara 100 bin-200 bin liraya verilen hediyeler yok. Bir bakan geldiğinde dükkanları ziyaret eder esnafa gider. Sevenleri de fotoğrafını paylaşır. HDP kayyımdan sonra ne yapacağını şaşırdığı için böyle yapıyor. Biz kurumlara Mardin’in el sanatlarını yansıtan uygun fiyatlı ürünler verdik. Medyanın yansıttığı haberler yalan” dedi.