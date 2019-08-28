Ziraat Bankası yurtdışında 101 şubeye ulaştı

Ziraat Bankası, Kazakistan'ın Almatı şehrinde açtığı 2. şube ile yurtdışında 101 şubeye ulaştı.

Dünyada en yaygın faaliyet ağına sahip Türk bankası olan Ziraat Bankası’nın Kazakistan’daki iştirak Kazakhstan Ziraat International Bank’ın 6. Şubesi Almatı’da açıldı.

Aktau, Almatı, Astana, Çimkent, Atirau Şubelerinden sonra Bankanın Almatı kentindeki ikinci şubesi 23.08.2019 tarihinde faaliyete başladı. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan; Çin, Orta Asya Cumhuriyetleri, Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan arasında önemli ulaşım noktalarından biri olan Almatı, Kazakistan’ın en büyük şehri ve eski başkenti konumunda.

1993 yılında kurulan Kazakhstan Ziraat International Bank, Kazakistan’da kurulan ilk yabancı sermayeli bankalardan biri olarak, kurumsal faaliyetlerin finansmanına yönelik ihtiyaçları karşılıyor.

Ziraat Finans Grubu’nun Kazakistan dışında; Almanya, Karadağ, Bosna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan’da da iştirak bankaları bulunuyor. Ziraat Bankası yurtdışı iştirakleri ve şubeleri ile 18 ülkede 101 noktada küresel banka olarak varlığını sürdürüyor.