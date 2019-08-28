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Dolmabahçe mutabakatı Erdoğan oturma planını A4'e çizdi iddiası Hadi Özışık işin aslını açıkladı

İnternethaber.com Grup Başkanı Gazeteci Hadi Özışık, katıldığı canlı yayında, Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün ortaya attığı 2015 yılındaki Dolmabahçe Mutabakatı görüşmelerinde 'Erdoğan'ın kurmaylarının oturma planını A4'e çizdi' iddiasının aslını anlattı.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu canlı yayın programında Dolmabahçe mutabakatına ilişkin gündeme oturan iddia konuşuldu. Cumhuriyet Gazetesi Davutoğlu'nun isim vermeden yakınlarına dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında Dolmabahçe Mutabakatı’nda oturma yerlerini A4 kağıda çizdiği iddiasını ortaya attı. 

Yalçın Akdoğan işin aslını anlattı

Habertürk'teki canlı yayına katılan Hadi Özışık o fotoğraf karesinde yer alan Yalçın Akdoğan'dan aldığı bilgiyi aktardı. A4 kağıdına oturma düzeni çizildi iddiasını Akdoğan'a soran Özışık, ondan 'yok öyle bir şey' yanıtını aldığını söyledi. Davutoğlu'nun açıklamasından sonra 'sızdırmaların başladığını' ifade eden gazeteci Hadi Özışık, benzer iddiaların gündeme gelebileceğini söyledi. 

Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
Programa katılan Kemal Öztürk ise kamuoyunda merak konusu olan Ali Babacan'ın partisine ilişkin aldığı son kulis bilgilerini paylaştı. Babacan'ın partisini Kasım ayında ilan edeceğini belirten Öztürk, AK Parti teşkilatından istifa eden bir çok kişinin partiye katılacağını öne sürdü. Ali Babacan'ın partisinin ismi ise hala kesinleşmiş değil. 

Dolmabahçe Mutabakatı’nda ne olmuştu?

Çözüm süreci sırasında 28 Şubat 2015 tarihinde, AK Parti ve HDP’lilerin katılımıyla 10 maddelik ‘Dolmabahçe Mutabakatı’ açıklanmıştı. Toplantıya o dönem AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP’den Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris Baluken katılırken, kamuoyuna da toplantının yapıldığı salondan bir fotoğraf verilmişti.

Mutabakatın açıklanmasını izleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Silahların bırakılması çağrısı bizler için çok çok önemli bir beklenti idi. Bu demokratik açılım süreci ile başlayan bir çağrıdır. Milli birlik ve kardeşlik projesi ile başlayan, şimdi de çözüm süreci ile devam eden ve bunu artık noktalayalım diye hasretle beklediğimiz bir çağrıdır” demişti. Erdoğan sonraki süreçte ise verilen fotoğrafa tepki göstermişti. 

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