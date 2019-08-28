Temel Karamollaoğlu hükümeti eleştirdi! Bir gün ekonomide patlama meydana gelir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''ekonomi düzelmeden siz insanların algısını ne kadar düzeltmeye çalışırsanız çalışın bir gün ekonomide patlama meydana gelir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Karamollaoğlu, "Benzin ve motorin fiyatları sürekli olarak yükseliyor ve duracağa da benzemiyor. Krize 'yok' demekle ekonominin düzelmesi mümkün değil. İktidar kriz algısını yönetme peşinde" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bir gün ekonomide patlama meydana gelir

Karamollaoğlu, Türkiye'de ekonomik dalgalanmaların kendilerini tereddüte sevk ettiğini söyleyerek, "Geçen hafta bahsettiğimiz benzin ve motorin zammını bu hafta bir daha konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Benzin ve motorin fiyatları sürekli olarak yükseliyor ve duracağa da benzemiyor. Krize 'yok' demekle ekonominin düzelmesi mümkün değil. İktidar kriz algısını yönetme peşinde. Türkiye'nin ihtiyacı olan kriz algısının yönetilmesi değil ekonomi yönetimidir. Ekonomi düzelmeden siz insanların algısını ne kadar düzeltmeye çalışırsanız çalışın bir gün ekonomide patlama meydana gelir" diye konuştu.

HDP'nin ziyareti

Karamollaoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile bir grup HDP'nin kendilerini ziyaret etmesi ile ilgili olarak da, "Bize böyle bir talepte bulundular. Ziyaret etmek istediklerini ifade ettiler. Biz de 'buyurun' dedik. Gelmek isteyene 'gelmeyin' denilmez. Bizim zaten kayyumla ilgili açıklamamız çok net" dedi.

Emine Bulut cinayeti biz derinden etkiledi

Karamollaoğlu, Kırıkkale'de ayrıldığı eski eşi Fedai Varan tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetinin kendilerini derinden etkilediğini bildirdi. Karamollaoğlu, olayın cep telefonu ile kaydedilip, müdahale edilmediğini ve bu durumun canlarını yaktığını belirterek, "Bu ne kadar duyarsızlaştığımızın, ne kadar acıklı bir hale girdiğimizin en açık fotoğrafıdır diye düşünüyorum. Biz nerede bir mazlum varsa, yardım etme terbiyesine sahip olan bir milletiz ve böyle bir inanca sahibiz. Üzerinde durmamız gereken bir başka konu ise, toplumun adeta bir infial yaşıyor olmasıdır. Her gün cinayet ve vahşet haberleriyle sarsılır olduk. Bunun en büyük sebeplerini de ne yazık ki televizyon dizilerinde aramamız mümkün" dedi.