Boris Johnson’ın İngiliz Parlemantosu tatil yapsın dedi! Sterlin düştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın milletvekillerine mektup yollayarak kraliçeden, İngiliz parlamentosunu 9 Eylül-14 Ekim'de tatil etmesini talep ettiğini duyurmasının ardından sterin ABD doları ve avro karşısından yüzde 0,70’in üzerinde değer kaybetti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentoyu Brexit öncesinde bir ay tatil etmesini istemesinin ardından, İngiliz sterlininde sert değer kayıpları yaşanıyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın milletvekillerine mektup yollayarak, kraliçeden 3 Eylül'de yaz tatili sona erecek İngiliz parlamentosunu, 9 Eylül-14 Ekim'de tatil etmesini talep ettiğini duyurmasının ardından İngiliz sterini ABD doları ve avro karşısından yüzde 0,70’in üzerinde değer kaybetti.
Yerel saatle 13.19 itibarıyla İngiliz sterlini 1,10 avro ve 1,22 dolar seviyesine geriledi. İngiltere FTSE-100 endeksi ise 0,34 artarak 7,113.47 seviyelerinde işlem görüyor.
İngiltere borsasındaki yükseliş, gelirleri döviz cinsiden olan şirketlerin bilançolarının sterlindeki düşüşten olumlu yönde etkilenmelerinden kaynaklanıyor.